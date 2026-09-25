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亞運女籃／外線13投0中！中國隊爆冷遭南韓逆轉 32年來首度無緣金牌

聯合新聞網／ 綜合報導
中國女籃爆冷輸給南韓，相隔32年再度無緣決賽。 新華社
中國女籃爆冷輸給南韓，相隔32年再度無緣決賽。 新華社

雖然沒有WNBA等級球星韓旭、李月汝坐鎮，但本屆亞運面臨換血的中國女籃還是擁有223公分「女版姚明」張子宇、以及王思雨、楊舒予、身高201公分內線悍將劉禹彤等，依舊被視為奪金大熱門。

但在剛剛結束的女籃四強賽中，中國女籃第四節遭遇南韓隊的強力反撲，拱手讓出原本三節打完的領先優勢，最終以80比85爆冷輸球，無緣挺進決賽。

根據統計，這是中國女籃自1994年廣島亞運獲銅牌以來，相隔32年再度無緣亞運決賽，期間他們7次闖進決賽，奪下5次冠軍。接下來他們將在銅牌戰面對中華隊，冀望至少能夠連14屆亞運女籃奪牌。

本屆亞運對於中國籃球來說，可謂是相當難堪的旅程，不僅男籃和女籃都無緣決賽，男女子三對三更是連四強都進不去。

擁有制空權的中國女籃在籃板球方面取得52比31的絕對優勢，投籃命中率也以51%高於對手的38%，然而全隊三分球13投0中，對比韓國女籃轟進12記三分球，形成巨大的落差。

更重要的是，在南韓隊的防守壓迫下，中國隊出現多達18次失誤，反觀南韓隊僅6次失誤，還送出13次抄截。

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