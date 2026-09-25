亞運棒球Live／中華王彥程扛先發大任 超級循環賽對中國非贏不可

【賽前報導】

古屋亞運棒球賽事，今天展開4強超級循環賽，中華隊今天晚間對上中國大陸，由旅韓左投王彥程先發上陣，搭配業餘捕手蔡瑋泰，先發打序也出爐，陳晨威扛開路先鋒，中心打線3至5棒為黃韋盛、劉基鴻、陳敏賜。

中華隊帶著預賽輸南韓的1敗進入超級循環賽，接下來依序對上中國大陸、日本，想爭金牌背負輸不得的壓力。原本被認為有望對強敵南韓登板的左投王彥程，被安排在今天出戰中國大陸，也是他本屆首次出賽，要全力贏下這場重要戰役。

中國大陸今天由索旭迪先發上陣，中華隊打線也再做出調整，中職統一獅隊捕手張翔沒先發，由業餘捕手蔡瑋泰與王彥程搭配；首戰守二壘的高育瑋回到先發打線。(葉姵妤報導)