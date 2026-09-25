聽新聞
0:00 / 0:00
亞運棒球／中華隊出戰中國大陸先發打序出爐 蔡瑋泰蹲捕、張翔沒先發
名古屋亞運棒球賽事，今天展開4強超級循環賽，中華隊今天晚間對上中國大陸，由旅韓左投王彥程先發上陣，搭配業餘捕手蔡瑋泰，先發打序也出爐，陳晨威扛開路先鋒，中心打線3至5棒為黃韋盛、劉基鴻、陳敏賜。
中華隊帶著預賽輸南韓的1敗進入超級循環賽，接下來依序對上中國大陸、日本，想爭金牌背負輸不得的壓力。原本被認為有望對強敵南韓登板的左投王彥程，被安排在今天出戰中國大陸，也是他本屆首次出賽，要全力贏下這場重要戰役。
中國大陸今天由索旭迪先發上陣，中華隊打線也再做出調整，中職統一獅隊捕手張翔沒先發，由業餘捕手蔡瑋泰與王彥程搭配；首戰守二壘的高育瑋回到先發打線。
中華隊先發名單：
第一棒 左外野手 陳晨威
第二棒 中外野手 陳孝允
第三棒 一壘手 黃韋盛
第四棒 三壘手 劉基鴻
第五棒 指定打擊 陳敏賜
第六棒 二壘手 高育瑋
第七棒 右外野手 朱迦恩
第八棒 捕手 蔡瑋泰
第九棒 游擊手 陽柏翔
先發投手 王彥程
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。