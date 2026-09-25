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亞運棒球／中華隊出戰中國大陸先發打序出爐 蔡瑋泰蹲捕、張翔沒先發

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
中華隊先發投手王彥程。 聯合報系資料照
中華隊先發投手王彥程。 聯合報系資料照

名古屋亞運棒球賽事，今天展開4強超級循環賽，中華隊今天晚間對上中國大陸，由旅韓左投王彥程先發上陣，搭配業餘捕手蔡瑋泰，先發打序也出爐，陳晨威扛開路先鋒，中心打線3至5棒為黃韋盛、劉基鴻、陳敏賜。

中華隊帶著預賽輸南韓的1敗進入超級循環賽，接下來依序對上中國大陸、日本，想爭金牌背負輸不得的壓力。原本被認為有望對強敵南韓登板的左投王彥程，被安排在今天出戰中國大陸，也是他本屆首次出賽，要全力贏下這場重要戰役。

中國大陸今天由索旭迪先發上陣，中華隊打線也再做出調整，中職統一獅隊捕手張翔沒先發，由業餘捕手蔡瑋泰與王彥程搭配；首戰守二壘的高育瑋回到先發打線。

中華隊先發名單：

第一棒 左外野手 陳晨威

第二棒 中外野手 陳孝允

第三棒 一壘手 黃韋盛

第四棒 三壘手 劉基鴻

第五棒 指定打擊 陳敏賜

第六棒 二壘手 高育瑋

第七棒 右外野手 朱迦恩

第八棒 捕手 蔡瑋泰

第九棒 游擊手 陽柏翔

先發投手 王彥程

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