亞運拳擊／黃筱雯完勝越南對手 亞運晉8強拳擊隊開胡

中華拳擊代表隊今天在名古屋亞運迎來首勝，靠著黃筱雯在女子54公斤級，以5比0擊敗越南的阮氏金英，順利挺進8強。

名古屋亞運中華拳擊代表隊派出3男、4女共計7人，比賽從21日登場，不過先前已出賽的中華選手，包括郭怡萱、甘家葳、林俊佑都在首場落敗淘汰。

今天輪到黃筱雯登場，她在面對阮氏金英時，成功拉開和對手的距離，展現擅長的中長距離打擊能力，3個回合幾乎都一面倒壓制對手，順利5比0過關、晉級8強。

教練劉宗泰告訴中央社記者，這場比賽和之前最大的不同，就是沒有出現慢熱狀態，黃筱雯一下場就很專注，距離表現、穩定度、出拳時機都有掌握住，比較可惜就是瞬間反擊比較沒做好，但整體而言是OK的。

拳擊代表隊18日就已抵達名古屋，不過黃筱雯等了7天才上場，劉宗泰透露，「這次特地帶了一名陪練員同時也是選手的卓妤庭，在這段等待的時間給了很大的幫助，可以幫忙筱雯模擬對手的情境去訓練，才能維持住比賽的感覺和能量。」

根據籤表，黃筱雯接下來8強的對手，將是同樣拿到東京奧運女子51公斤級銅牌、地主日本好手並木月海。