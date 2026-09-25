亞運女足／1：5越不過北韓高牆 中華隊全場1射門、0角球遭鎖死止步8強

為了「0.15公斤」的微小差距，原本留有一頭長髮的我國舉重好手陳冠伶，在名古屋亞運過秤前上演了一場驚險的「斷髮記」，以符合參賽重量，不過這樣的犧牲也換來她今天在女子57公斤級賽事中，以抓舉95公斤、挺舉122公斤，總和217公斤，以1公斤之差力克越南選手廣氏心奪下銅牌，這也是我國舉重代表隊在本屆賽事進帳的首面獎牌。

2026-09-25 14:58