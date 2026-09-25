快訊

亞運游泳／王冠閎200蝶摘金 我國亞運男子游泳史上首金

清大校長續任爭議…杜聖聰指「高為元失誠信應辭職」 再曝留才困境

台65歲婦人日本登山遇難身亡 臉部多處傷痕…死因疑失足

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運女足／1：5越不過北韓高牆 中華隊全場1射門、0角球遭鎖死止步8強

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華女足在名古屋亞運8強遭世界排名第11的北韓全面壓制，終場以1：5落敗。圖／中華奧會
中華女足在名古屋亞運8強遭世界排名第11的北韓全面壓制，終場以1：5落敗。圖／中華奧會

名古屋亞運女子足球今天展開8強賽，中華隊碰上三屆亞運冠軍北韓隊，陷入一場苦戰，全場0角球，前90分鐘0射門，直到補時階段才由19歲的陳昱嫀唯一一次射門機會就得手，中華隊終場以1：5落敗，止步8強。

中華隊以E組第二進入淘汰賽，8強碰上F組第一的北韓隊，上演一場世界第40與世界第11的較勁，雙方控球率呈現30%、70％懸殊落差。

北韓隊上半場13次射門、6次射正，第21分鐘由宋春心率先破門，第29、34分鐘分別由明有成、金景英進球，中華隊帶著0：3落後進入下半場。

雙方在下半場持球時間更是一面倒，北韓隊在第63分鐘、86分鐘再度進球，中華隊踢完90分鐘射門數還是掛蛋，直到補時階段才由陳昱嫀唯一一次射門機會破網。

中華女足代表隊過去在亞運賽場上共4度闖進4強，最佳成績為1994年廣島亞運銅牌，本屆最終止步8強，無緣挑戰獎牌。

2026名古屋亞運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運女足／田中麻帆下半場攻破泰國球門 中華女足最快今晚晉級8強

亞運女足／中華2比1險勝越南 預賽首戰開紅盤

亞運／吳曦1傳1射… 中國男足2：1逆轉北韓開門紅

亞運女籃／下半場鎖死蒙古逆轉 中華女籃有驚無險奪分組賽首勝

相關新聞

亞運棒球Live／中華王彥程扛先發大任 超級循環賽對中國非贏不可

亞運棒球超級循環賽，中華隊今晚由王彥程先發迎戰中國，預賽敗南韓已背負爭金輸不得壓力，捕手搭配蔡瑋泰。

亞運游泳／王冠閎200蝶摘金 我國亞運男子游泳史上首金

名古屋亞運游泳最後一天賽程，我國「蝶王」王冠閎晚間在男子200公尺蝶式決賽登場，最終他以1分55秒05奪下金牌，也是我國史上首面亞運游泳金牌。

亞運滑板／12歲辜泳諺初登亞運摘銀 國際賽首度奪牌笑稱「有點重」

名古屋亞運滑板賽事今天「雙銀」進帳，本屆代表團最年輕的12歲好手辜泳諺參與男子公園式決賽，最後一趟滑出87.33的高分再寫生涯最佳成績，收下銀牌，辜泳諺賽後拿著自己生涯第一面國際賽獎牌，靦腆笑說「有點重」。

亞運舉重／最後一次挺舉超越越南 陳冠伶摘銅奪舉重隊首牌

名古屋亞運女子舉重57公斤級賽事，我國好手陳冠伶靠著抓舉95公斤、挺舉122公斤、總和217公斤，以1公斤之差擊敗越南廣氏心，收下銅牌，也是我國舉重隊本屆賽事首面獎牌。

亞運舉重／過磅差0.15公斤果斷「斷髮」 陳冠伶超犧牲換回銅牌

為了「0.15公斤」的微小差距，原本留有一頭長髮的我國舉重好手陳冠伶，在名古屋亞運過秤前上演了一場驚險的「斷髮記」，以符合參賽重量，不過這樣的犧牲也換來她今天在女子57公斤級賽事中，以抓舉95公斤、挺舉122公斤，總和217公斤，以1公斤之差力克越南選手廣氏心奪下銅牌，這也是我國舉重代表隊在本屆賽事進帳的首面獎牌。

亞運滑板／14歲林逸凡亞運奪牌後目標奧運 想跟愛貓報喜「我很想牠」

我國代表團亞運史上首名滑板獎牌出爐！14歲的滑板女將林逸凡今天在滑板女子公園決賽，第一趟就滑出85.15的高分，儘管之後嘗試提升難度但沒成功，仍以出色表現拿下銀牌，下一個目標鎖定「進奧運」，兩天後就要前往巴拉圭拚奧運資格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。