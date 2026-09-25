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亞運女足／1：5越不過北韓高牆 中華隊全場1射門、0角球遭鎖死止步8強
名古屋亞運女子足球今天展開8強賽，中華隊碰上三屆亞運冠軍北韓隊，陷入一場苦戰，全場0角球，前90分鐘0射門，直到補時階段才由19歲的陳昱嫀唯一一次射門機會就得手，中華隊終場以1：5落敗，止步8強。
中華隊以E組第二進入淘汰賽，8強碰上F組第一的北韓隊，上演一場世界第40與世界第11的較勁，雙方控球率呈現30%、70％懸殊落差。
北韓隊上半場13次射門、6次射正，第21分鐘由宋春心率先破門，第29、34分鐘分別由明有成、金景英進球，中華隊帶著0：3落後進入下半場。
雙方在下半場持球時間更是一面倒，北韓隊在第63分鐘、86分鐘再度進球，中華隊踢完90分鐘射門數還是掛蛋，直到補時階段才由陳昱嫀唯一一次射門機會破網。
中華女足代表隊過去在亞運賽場上共4度闖進4強，最佳成績為1994年廣島亞運銅牌，本屆最終止步8強，無緣挑戰獎牌。
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