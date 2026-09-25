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亞運舉重／過磅差0.15公斤果斷「斷髮」 陳冠伶超犧牲換回首面獎牌

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亞運舉重／陳冠伶斷髮換回銅牌 教練大讚展現運動員的決心

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
陳冠伶賽前因體重超標，最後剪去長髮完成過磅，並奮戰奪銅，教練盛讚她展現運動員的決心。 美聯社
陳冠伶賽前因體重超標，最後剪去長髮完成過磅，並奮戰奪銅，教練盛讚她展現運動員的決心。 美聯社

對許多年輕女孩來說，一頭長髮是青春與美的象徵，但對剛在名古屋亞運舉重女子57公斤級勇奪銅牌的21歲陳冠伶而言，頭髮卻是通往頒獎台最後一哩路上的「重量」，陳冠伶教練許穎溪在談到愛徒今天「不惜斷髮」也要力拚佳績的決心時，也大讚確實不容易。

這次亞運啟程前還留著一頭長髮的陳冠伶，卻在賽前過磅環節遇到了驚險插曲，由於體重控制不如預期，在過磅時間僅剩最後30分鐘時，體重計上的數字仍比標準多了關鍵的0.15公克，在沒有時間進行脫水或跑步發汗的情況下，陳冠伶毅然選擇了最直接但也最心痛的極限作法當場剪去長髮。

「剪頭髮對一個女生來講，其實是非常嚴重的犧牲。」教練許穎溪賽後語帶不捨地談起這段過程時表示，在亞運殿堂的夢想面前，陳冠伶展現出超乎同齡選手的果斷與狠勁，「但是沒辦法，當運動員就是要有這個決心。你到了場上面對什麼樣的壓力，你就是要去克服它。」

陳冠伶的決心，不僅化作場上的力量，最終更讓她抱回生涯首面亞運獎牌，許穎溪也直言，陳冠伶今天6次試舉僅成功4次，確實未能發揮最佳實力，否則將有機會力拚更佳的獎牌成色。不過許穎溪也強調，這面銅牌只是起點，年僅21歲的陳冠伶未來還有極大的成長空間，「回去我們就是繼續練、再練！」

亞運 舉重 陳冠伶 2026名古屋亞運

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