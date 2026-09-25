亞運舉重／過磅差0.15公斤果斷「斷髮」 陳冠伶超犧牲換回銅牌

為了「0.15公斤」的微小差距，原本留有一頭長髮的我國舉重好手陳冠伶，在名古屋亞運過秤前上演了一場驚險的「斷髮記」，以符合參賽重量，不過這樣的犧牲也換來她今天在女子57公斤級賽事中，以抓舉95公斤、挺舉122公斤，總和217公斤，以1公斤之差力克越南選手廣氏心奪下銅牌，這也是我國舉重代表隊在本屆賽事進帳的首面獎牌。

登上過秤台前，陳冠伶赫然發現體重竟還超標0.15公斤，為了順利參賽，她毫不猶豫決定由防護員操刀將長髮一刀剪短，「那時候知道差0.15公斤，第一時間就決定要剪了！」儘管上場時頭髮仍略顯凌亂，但陳冠伶也坦言新的短髮造型讓她覺得相當輕鬆、俐落。

對於今天與越南選手廣氏心一路拉鋸，直到挺舉最後一次試舉才確定奪牌，面對高壓關頭，陳冠伶展現超乎年齡的沉著，她說：「上場前我一直告訴自己要沉住氣、不要急，照平常練習的舉出來就好。」她坦言過去常因急躁掉槓，這次學會放鬆並相信自己，終於成功收穫生涯首面亞運獎牌。

站上頒獎台的那一刻，陳冠伶臉上掛著無比燦爛的笑容，她打趣說：「我不笑的話看起來很兇，所以看到鏡頭就一直笑。」適逢中秋佳節，收穫亞運銅牌無疑是最好的節日禮物。賽後她除了感謝教練團與長期支持她的贊助單位，也表示接下來要迅速調整情緒，繼續在場邊為接下來登場的隊友學姐們熱情加油。