亞運擊劍／鈍劍男團止步8強無緣獎牌 陳致傑盼延續羈絆

名古屋亞運擊劍鈍劍男團今天8強戰以37比45不敵南韓，距離締造隊史紀錄僅差一步，老大哥陳致傑透露，近3年與這群隊友膩在一起，期盼帶著這股羈絆再戰國際賽。

由陳致傑、陳弈通領軍，搭配郭均祐、許勝閎組成的中華鈍劍男團，今天在8強戰與熟悉對手南韓隊交鋒，前3點打完還手握15比10領先，一度看見擊劍隊史首面亞運獎牌曙光，沒想到後段比分膠著時陷入亂流，就算陳致傑展現強心臟、再次要回領先，可惜中華隊終場仍以8分之差吞敗。

個人賽止步16強的陳致傑賽後接受訪問時表示，開局氣勢很好，只是團隊很常被翻盤，還在找尋問題癥結點，不過他認為，整體比上屆杭州亞運更進步，已經逼得南韓隊嚇出一身冷汗，「這次我們讓對手害怕，代表團隊實力是有提升的。」

巴黎奧運國手陳弈通提到，從亞錦賽、世大運再到這次亞運，這趟旅程累積很多比賽經驗，他指出其實技術上沒有太大問題，而且大家慢慢有找到對的訓練方向，打出自己的風格，「可能分數被追上來有點緊繃。」

賽後面露惋惜神情，教練陳柏槐表示，與南韓近期已經6次對戰，對彼此相當熟悉，而雙方這場比賽也都展現不俗內容，並給予選手最大肯定，每個人場上鬥志不服輸，且面對外界質疑、批評，依舊努力往上走，「真的盡力了，我覺得沒關係，接下來努力訓練尋求突破。」

近3年幾乎都與這群隊友成天膩在一起，陳致傑感性表示，彼此沒有任何隔閡，有種兄弟情的感覺，尤其在亞青就跟著陳弈通攜手奮戰，現在又有新星許勝閎加入團隊，大家平常一起打戰鬥陀螺、玩UNO建立感情，期許這股羈絆幫助他們未來持續挑戰世界舞台、拚搶奧運資格。