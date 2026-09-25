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亞運舉重／最後一次挺舉超越越南！陳冠伶摘銅 奪舉重隊首牌

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亞運舉重／最後一次挺舉超越越南 陳冠伶摘銅奪舉重隊首牌

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
陳冠伶在名古屋亞運女子57公斤級以抓舉95公斤、挺舉122公斤、總和217公斤奪銅，並以最後一舉超越越南對手1公斤，為我國舉重隊拿下本屆首面獎牌。 美聯社
陳冠伶在名古屋亞運女子57公斤級以抓舉95公斤、挺舉122公斤、總和217公斤奪銅，並以最後一舉超越越南對手1公斤，為我國舉重隊拿下本屆首面獎牌。 美聯社

名古屋亞運女子舉重57公斤級賽事，我國好手陳冠伶靠著抓舉95公斤、挺舉122公斤、總和217公斤，以1公斤之差擊敗越南廣氏心，收下銅牌，也是我國舉重隊本屆賽事首面獎牌。

21歲的陳冠伶上屆杭州亞運就曾參賽，並在女子55公斤級賽事以抓舉90公斤、挺舉108公斤、總和198公斤拿下第4名，與頒獎台擦身而過，今年再戰名古屋亞運她則是因應量級調整轉戰57公斤級。

在今天登場的賽事中，陳冠伶抓舉首次試舉92公斤輕鬆舉起，第二次試舉95公斤也成，不過最後一次試舉挑戰97公斤失敗收場，以95公斤成績作收，與越南選手廣氏心並列第3名，北韓選手吳光玉（OH Kwang Ok 音譯）則是以104公斤領先，泰國選手尤德桑（Suratwadee Yodsarn）97公斤居次。

在挺舉項目，陳冠伶首次試舉挑戰118公斤失敗，第二次試舉挑戰120公斤則是成功舉起，而與之拉鋸的越南選手廣氏心則是在第一次試舉舉起116公斤後，第二次試舉121公斤失敗，第三次試舉挑戰121公斤成功，暫時以1公斤之差領先陳冠伶。

而陳冠伶挺舉最後一次試舉挑戰122公斤則是成功舉起，總和217公斤也比廣氏心多出1公斤，確定銅牌入袋。至於金牌則為吳光玉的抓舉104公斤、挺舉134公斤總和238公斤三破世界紀錄，泰國尤德桑則以219公斤拿下銀牌。

亞運 舉重 越南 2026名古屋亞運 陳冠伶

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