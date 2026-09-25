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亞運滑板／12歲辜泳諺初登亞運摘銀 國際賽首度奪牌笑稱「有點重」
名古屋亞運滑板賽事今天「雙銀」進帳，本屆代表團最年輕的12歲好手辜泳諺參與男子公園式決賽，最後一趟滑出87.33的高分再寫生涯最佳成績，收下銀牌，辜泳諺賽後拿著自己生涯第一面國際賽獎牌，靦腆笑說「有點重」。
我國14歲滑板女將林逸凡上午先在女子公園式奪銀，辜泳諺稍後「接棒」再奪一銀，是本屆中華代表團第5面銀牌，同時改寫林逸凡才剛寫下的我國亞運史上最年輕奪牌紀錄。
辜泳諺雖在前三趟都發生失誤，但排名第5進入「黃金回合」，在最後一趟不僅提高招式難度，也以完美發揮飆出87.33的高分，超越他昨天在預賽拿下的83.73分，再寫個人生涯最佳成績，也一舉「大逆轉」奪下獎牌。
辜泳諺賽後坦言，前三趟因為自己太緊張導致失誤，第四趟上場之前，腦中只是頻頻想著「剛剛怎麼掉的」、「錯在哪裡」，專注迎接最後一次機會，「想說就最後一輪了，就把招改難，看能不能做出來。」
最終辜泳諺滑出高水準演出，他有自知分數將會再突破個人最佳，在等待分數出爐時，他雙眼直盯著計分板，辜泳諺坦言：「就很緊張，不知道到底可以拿多少分。」
辜泳諺今年9月才升上國一，如願在第一次亞運就抱回銀牌，達成賽前設下要奪牌的目標，他透露，這也是自己第一面國際賽的獎牌，笑說獎牌拿起來「有點重」。
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