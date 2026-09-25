亞運桌球／鄭怡靜、陳思羽止步32強 台將女單賽程提前落幕

名古屋亞運桌球單打賽事，我國兩位女單好手鄭怡靜、陳思羽今天在單打第二輪都遭到擊落，其中鄭怡靜面對北韓好手金琴英（Kim Kum Yong 音譯），最終在苦戰7局後以11：9、9：11、7：11、12：10、7：11、11：5、3：11敗下陣來，加上今天與林昀儒搭檔的混雙也止步於8強，僅剩下下午2點半與葉伊恬搭擋的女雙賽事。

至於我國另一位女單好手陳思羽，則是在第二輪遭遇澳門選手朱雨玲，最終以9：11、12：10、5：11、11：13、11：3、9：11敗下陣來，同樣止步於32強，我國女單賽程也提前落幕，而陳思羽也將在稍晚與吳映萱搭檔出擊女雙16強賽，但將對上地主好手張本美和／早田希娜。