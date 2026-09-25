快訊

亞運舉重／最後一次挺舉超越越南！陳冠伶摘銅 奪舉重隊首牌

中秋返鄉擠爆！站務員喊「1句話」全場禮讓…網呼台灣人超暖

杜絕閃兵！內政部擬修替代役傷病停役標準 複檢不附佐證納「推定正常」

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運桌球／鄭怡靜、陳思羽止步32強 台將女單賽程提前落幕

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
鄭怡靜苦戰7局不敵北韓金琴英，止步女單32強。 新華社
鄭怡靜苦戰7局不敵北韓金琴英，止步女單32強。 新華社

名古屋亞運桌球單打賽事，我國兩位女單好手鄭怡靜陳思羽今天在單打第二輪都遭到擊落，其中鄭怡靜面對北韓好手金琴英（Kim Kum Yong 音譯），最終在苦戰7局後以11：9、9：11、7：11、12：10、7：11、11：5、3：11敗下陣來，加上今天與林昀儒搭檔的混雙也止步於8強，僅剩下下午2點半與葉伊恬搭擋的女雙賽事。

至於我國另一位女單好手陳思羽，則是在第二輪遭遇澳門選手朱雨玲，最終以9：11、12：10、5：11、11：13、11：3、9：11敗下陣來，同樣止步於32強，我國女單賽程也提前落幕，而陳思羽也將在稍晚與吳映萱搭檔出擊女雙16強賽，但將對上地主好手張本美和／早田希娜。

陳思羽 鄭怡靜 2026名古屋亞運 桌球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運桌球／拍下地主奧運金牌名將 林昀儒/鄭怡靜闖混雙8強

亞運桌球／5局苦戰不敵世界第一組合 林昀儒與鄭怡靜止步8強

亞運桌球／鄭葉配險勝北韓神秘組合闖16強 陳吳配也晉級將遇世界第1

亞運桌球／鄭怡靜獨拿兩點 中華女團退澳門闖8強

相關新聞

亞運滑板／12歲辜泳諺再奪一銀！ 又改寫我史上最年輕紀錄

名古屋亞運滑板賽事，今天上午由14歲女將林逸凡奪銀、摘下我國代表團史上首面亞運滑板獎牌。中午由本屆代表團最年輕的12歲辜泳諺在男子公園式登場，在第4趟滑出超完美發揮，以87.33的高分再奪一面銀牌，單日滑板代表隊兩銀入袋。

亞運滑板／12歲辜泳諺初登亞運摘銀 國際賽首度奪牌笑稱「有點重」

名古屋亞運滑板賽事今天「雙銀」進帳，本屆代表團最年輕的12歲好手辜泳諺參與男子公園式決賽，最後一趟滑出87.33的高分再寫生涯最佳成績，收下銀牌，辜泳諺賽後拿著自己生涯第一面國際賽獎牌，靦腆笑說「有點重」。

亞運舉重／最後一次挺舉超越越南 陳冠伶摘銅奪舉重隊首牌

名古屋亞運女子舉重57公斤級賽事，我國好手陳冠伶靠著抓舉95公斤、挺舉122公斤、總和217公斤，以1公斤之差擊敗越南廣氏心，收下銅牌，也是我國舉重隊本屆賽事首面獎牌。

亞運滑板／14歲林逸凡亞運奪牌後目標奧運 想跟愛貓報喜「我很想牠」

我國代表團亞運史上首名滑板獎牌出爐！14歲的滑板女將林逸凡今天在滑板女子公園決賽，第一趟就滑出85.15的高分，儘管之後嘗試提升難度但沒成功，仍以出色表現拿下銀牌，下一個目標鎖定「進奧運」，兩天後就要前往巴拉圭拚奧運資格。

亞運輕艇／划出銅牌的溫柔準奶爸 賴冠傑連兩屆奪牌！

上屆杭州亞運勇奪台灣亞運隊史首面輕艇競速金牌的輕艇好手賴冠傑，今天在名古屋亞運男子C艇單人500公尺決賽登場，最終他划出1分49秒042的成績收下銅牌，連續兩屆亞運都有獎牌進帳。

亞運體操／「夢碎了，也醒了」 李智凱發文收拾情緒再出發

李智凱亞運鞍馬決賽14.333分名列第5無緣獎牌，賽後發文「夢碎了，也醒了」，強調賽程未完將收拾心情再出發。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。