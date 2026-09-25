亞運輕艇／划出銅牌的溫柔準奶爸 賴冠傑連兩屆奪牌！

上屆杭州亞運勇奪台灣亞運隊史首面輕艇競速金牌的輕艇好手賴冠傑，今天在名古屋亞運男子C艇單人500公尺決賽登場，最終他划出1分49秒042的成績收下銅牌，連續兩屆亞運都有獎牌進帳。

談起杭州亞運在1000公尺奪牌又取得巴黎奧運資格，這次轉戰回500公尺賽事，賴冠傑坦言，200與500公尺原先就是自己的主項目，當初只是為了衝刺奧運資格才拉長距離訓練，如今回歸老本行，雖然整體訓練狀況與體能均大幅提升，但僅摘下銅牌仍略感可惜。

不過在結束本屆亞運任務後，賴冠傑馬上就要迎接人生另一項重要課題，專心當個「好爸爸」，透露妻子已懷孕且預產期就在下個月的他感性說道，非常感謝另一半以及岳父母一路以來的後盾支援，讓他能無後顧之憂備戰。

邁入人生新階段，賴冠傑對賽場的熱情未減，未來仍會繼續挑戰下屆奧運參賽資格，他笑著表示，「如果能再一次踏上奧運舞台，自己會非常開心，到時候也能讓孩子親眼見證爸爸在場上拚搏的樣子。」