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亞運滑板／林逸凡鍍銀滿意表現 老爸曝3年投入8位數經費栽培

中央社／ 名古屋5日電
14歲林逸凡在名古屋亞運奪下滑板公園式銀牌，父親透露3年投入8位數經費培育，家人也將續陪她衝刺世錦賽與奧運。特派記者陳正興／攝影
14歲林逸凡在名古屋亞運奪下滑板公園式銀牌，父親透露3年投入8位數經費培育，家人也將續陪她衝刺世錦賽與奧運。特派記者陳正興／攝影

今年8月才滿14歲的林逸凡，今天摘下名古屋亞運滑板公園式銀牌，是台灣滑板亞運首面獎牌；她的爸爸林建男說：「為了栽培女兒，3年來投入8位數費用，現在都值得了。」

林逸凡的滑板之路開始得相當「奇特」，在她7歲時，跟著爸爸、媽媽、哥哥一起到河堤散步，不過人小鬼大的林逸凡覺得散步很無聊，剛好看到有人在玩滑板，於是她就跟爸媽要求想玩滑板。

就這樣，林逸凡全家都「蹽落去」跟著一起玩滑板，結果媽媽玩到骨折、哥哥沒興趣、爸爸要上班，最後就剩下林逸凡越玩越上手，決定朝這項運動邁進。

林建男告訴中央社記者，從杭州亞運結束後，看到女兒很有潛力，所以也沒想太多，就全心栽培，但因台灣滑板資源有限，每年花2百多萬已是常態，加上亞運前2個月請來日籍教練笹岡拳道，又是一筆不小的開銷。

不過看到女兒的成就，林建男賽後也紅了眼眶，表示一切都值得了，「逸凡從10歲就開始出國比賽，只能靠著原本當教職的媽媽留職停薪帶著她到處跑，全家人聚少離多，但看她奪牌後的笑容，一切都值得了。」

林逸凡則表示，很開心決賽第一趟下去就取得好成績，「可能是裁判喜歡我吧」，後面3趟她想把難度再加上去，結果都沒有成功，「不過奪金的長谷川瑞穗真的很強，我以後還會再繼續挑戰她。」

結束這趟亞運之旅，林逸凡明天早上就要啟程前往巴拉圭參加世錦賽，這也是洛杉磯奧運的積分賽，她人小志氣高地說：「接下來的目標就是奧運，我還想要再站上頒獎台一次。」

林逸凡 2026名古屋亞運 滑板

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