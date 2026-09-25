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亞運滑板／12歲辜泳諺再奪一銀！ 又改寫我史上最年輕紀錄

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
12歲滑板好手辜泳諺在決賽登場。特派記者陳正興／攝影
12歲滑板好手辜泳諺在決賽登場。特派記者陳正興／攝影

名古屋亞運滑板賽事，今天上午由14歲女將林逸凡奪銀、摘下我國代表團史上首面亞運滑板獎牌。中午由本屆代表團最年輕的12歲辜泳諺在男子公園式登場，在第4趟滑出超完美發揮，以87.33的高分再奪一面銀牌，單日滑板代表隊兩銀入袋。

辜泳諺年僅12歲在亞運登場，昨天分組預賽就以83.73分的表現技驚四座，以分組第一、總排名第二晉級決賽，目標就是鎖定頒獎台。

今天中午在男子公園式決賽登場，第一趟未能完成順利收尾，僅獲70.50分，之後在第二趟、第三趟都發生掉板狀況，但仍以第一趟的分數排名第5，進入獲第4趟「黃金回合」。

辜泳諺在第4趟穩住陣腳，以完美表現拿下87.33分，再寫下個人生涯最高分數，排名直接衝上第二。預賽排名第一的日本選手志治群青在前3趟拿下86.03分排第三，第4趟也未能再衝高分數，辜泳諺最終就以銀牌收場，再改寫林逸凡稍早寫下的我國代表團亞運最年輕奪牌紀錄。

12歲滑板好手辜泳諺在決賽登場。特派記者陳正興／攝影
12歲滑板好手辜泳諺在決賽登場。特派記者陳正興／攝影

12歲滑板好手辜泳諺在決賽登場。特派記者陳正興／攝影
12歲滑板好手辜泳諺在決賽登場。特派記者陳正興／攝影

12歲滑板好手辜泳諺在決賽登場。特派記者陳正興／攝影
12歲滑板好手辜泳諺在決賽登場。特派記者陳正興／攝影

滑板 2026名古屋亞運 辜泳諺

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