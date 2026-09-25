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亞運滑板／貓是幸運物！ 林逸凡奪銀童言笑稱最感謝貓咪「小妹噗」

中央社／ 名古屋25日電
中華隊年僅14歲的滑板女將林逸凡第二度參與亞運，就摘下中華隊首面女子滑板銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊年僅14歲的滑板女將林逸凡第二度參與亞運，就摘下中華隊首面女子滑板銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影

名古屋亞運今天進行的滑板女子公園式決賽，台灣年僅14歲小將林逸凡，以85.15分的高分奪下台灣史上首面滑板獎牌；賽後她童言童語地說：「最感謝我的貓，小妹噗。」

林逸凡在上屆杭州亞運以11歲之齡，成為台灣代表團最年輕選手，可惜當時與獎牌擦身而過；3年後再戰，先以預賽總排第2闖進決賽，今天再靠著第1趟近乎完美的表現，順利收下銀牌。

賽後林逸凡開心滿意自己表現，並說：「這面獎牌要獻給我的貓咪小妹噗，雖然我賽前叫牠幫我加油，不過牠好像沒什麼反應，但我還是幫牠買了一條很可愛的項圈。」

林逸凡笑說，大概2年在羅馬的一場比賽，「我賽前看到貓，然後就比得很好，接著轉戰杜拜的比賽，我還特地到街上找貓，感覺已經變成一種幸運物；今年5月到日本移訓時，也在街上遇到一隻自來貓，感覺心情就很好。」

林逸凡也提到，自己的小名就是「妹噗」，「因為小時候常常會在講話時噴口水，所以爸媽就這樣叫我，當初在養貓的時候，就取名小妹噗，不過因為我都在國外比賽，大多數時候都靠爸爸養。」

林逸凡的爸爸林建男表示，這隻貓算是2年前送女兒的比賽禮物，「當然，那個時候也有跟她溝通過，養寵物是一輩子的事，不過既然她覺得看到貓會有好運，當然就要照著女兒的要求了。」

2026名古屋亞運 滑板 林逸凡

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