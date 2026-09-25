快訊

開獎囉！7-8月統一發票獎號出爐 千萬獎號「89996565」

500盤私廚王者換人、高端西餐殺出 竟共享同一美食關鍵字

影／川普親自導覽總統星光大道！拜登變「自動簽名筆」 習近平笑了

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運體操／「夢碎了，也醒了」 李智凱發文收拾情緒再出發

聯合新聞網／ 綜合報導
李智凱在愛知・名古屋亞運鞍馬決賽名列第5後難掩失落，但他透過社群發文整理情緒，感謝支持者並強調賽程未完，將重新振作再戰。特派記者陳正興／攝影
李智凱在愛知・名古屋亞運鞍馬決賽名列第5後難掩失落，但他透過社群發文整理情緒，感謝支持者並強調賽程未完，將重新振作再戰。特派記者陳正興／攝影

「鞍馬王子」李智凱在愛知・名古屋亞運鞍馬決賽以14.333分排名第5，無緣獎牌，賽後他難掩失落落淚。今天也在社群發文吐露心情，寫下「夢碎了，也醒了」，感謝一路支持的球迷，「讓我在低谷時依然能看見光」，同時強調賽程尚未結束，會重新整理心情再出發。

李智凱在新的奧運周期歷經近兩年調整，原本已將狀態拉回理想水準，並把本屆亞運視為生涯重要「檢驗點」。決賽中招牌湯瑪斯迴旋發揮出色，他甚至形容完成度「比前兩天好到150%」，但受到巴黎奧運後FIG新規限制，一套動作最多只能安排4個湯瑪斯迴旋，迫使他增加併腿迴旋比例編排新動作，也成為近年最大課題。

此役李智凱雖未出現重大失誤，仍在抬腿、併腿迴旋角度不足等細節被扣分，難度分5.7、實施分8.633，總分14.333。看到成績後，他雙手抱頭走回後台，受訪時更一度紅了眼眶、哽咽拭淚，坦言自己原本至少以站上頒獎台為目標，「努力了、盡力了，離夢想很近，但分數一直被壓在這裡，始終跨不過這個最熟悉的陌生人。」

這次的失利，也讓他重新思考下一步，李智凱說：「這兩年真的付出了很多，教練與家人都看在眼裡，對於未來怎麼走還不知道，所以有沒有下一屆（亞運）也很難說，畢竟規則是4年一個走向，很難去掌握下一步，只能說對於這個陌生人，我會盡量再對他釋出最好的愛意吧，希望可以在接下來的舞台盡力再掌握好。」

沉澱一晚後李智凱打起精神，在社群@threads上寫下：「夢碎了，但也打醒了我對自己的要求，競技場上沒有永遠的贏家，只有不放棄的鬥士。競技體育就是這麼殘酷，痛得很真實，但也讓我這麼愛這項運動的原因。」

儘管這次未能寫下理想結局，李智凱仍表示會收拾心情、重新站起來：「夢想雖然受挫，但賽程還沒結束，今日還有賽事，收拾好心情，拍拍灰塵重新站起來。也邀請大家繼續為我們加油！」

2026名古屋亞運 體操 李智凱

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

亞運滑板／12歲辜泳諺再奪一銀！ 又改寫我史上最年輕紀錄

名古屋亞運滑板賽事，今天上午由14歲女將林逸凡奪銀、摘下我國代表團史上首面亞運滑板獎牌。中午由本屆代表團最年輕的12歲辜泳諺在男子公園式登場，在第4趟滑出超完美發揮，以87.33的高分再奪一面銀牌，單日滑板代表隊兩銀入袋。

亞運滑板／史上首面滑板獎牌 14歲女將林逸凡奪銀牌！

年僅14歲的滑板女將林逸凡第二度參與亞運，昨天在滑板女子公園式預賽以分組第一之姿晉級後，今天決賽第一趟就滑出85.15的高分，儘管後三趟未能再衝高成績，仍以精彩發揮拿下銀牌，摘下我國代表團史上首名亞運滑板獎牌，也是本屆代表團第4面銀牌。

亞運滑板／14歲林逸凡亞運奪牌後目標奧運 想跟愛貓報喜「我很想牠」

我國代表團亞運史上首名滑板獎牌出爐！14歲的滑板女將林逸凡今天在滑板女子公園決賽，第一趟就滑出85.15的高分，儘管之後嘗試提升難度但沒成功，仍以出色表現拿下銀牌，下一個目標鎖定「進奧運」，兩天後就要前往巴拉圭拚奧運資格。

亞運輕艇／划出銅牌的溫柔準奶爸 賴冠傑連兩屆奪牌！

上屆杭州亞運勇奪台灣亞運隊史首面輕艇競速金牌的輕艇好手賴冠傑，今天在名古屋亞運男子C艇單人500公尺決賽登場，最終他划出1分49秒042的成績收下銅牌，連續兩屆亞運都有獎牌進帳。

亞運體操／「夢碎了，也醒了」 李智凱發文收拾情緒再出發

李智凱亞運鞍馬決賽14.333分名列第5無緣獎牌，賽後發文「夢碎了，也醒了」，強調賽程未完將收拾心情再出發。

亞運桌球／5局苦戰不敵世界第一組合 林昀儒與鄭怡靜止步8強

名古屋亞運桌球混雙8強賽，我國組合林昀儒／鄭怡靜今天遭遇混雙世界排名第1名的南韓強敵林鐘勳／申裕斌，最終以7：11、12：10、7：11、11：5、10：12敗下陣來，無緣4強。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。