亞運體操／「夢碎了，也醒了」 李智凱發文收拾情緒再出發

「鞍馬王子」李智凱在愛知・名古屋亞運鞍馬決賽以14.333分排名第5，無緣獎牌，賽後他難掩失落落淚。今天也在社群發文吐露心情，寫下「夢碎了，也醒了」，感謝一路支持的球迷，「讓我在低谷時依然能看見光」，同時強調賽程尚未結束，會重新整理心情再出發。

李智凱在新的奧運周期歷經近兩年調整，原本已將狀態拉回理想水準，並把本屆亞運視為生涯重要「檢驗點」。決賽中招牌湯瑪斯迴旋發揮出色，他甚至形容完成度「比前兩天好到150%」，但受到巴黎奧運後FIG新規限制，一套動作最多只能安排4個湯瑪斯迴旋，迫使他增加併腿迴旋比例編排新動作，也成為近年最大課題。

此役李智凱雖未出現重大失誤，仍在抬腿、併腿迴旋角度不足等細節被扣分，難度分5.7、實施分8.633，總分14.333。看到成績後，他雙手抱頭走回後台，受訪時更一度紅了眼眶、哽咽拭淚，坦言自己原本至少以站上頒獎台為目標，「努力了、盡力了，離夢想很近，但分數一直被壓在這裡，始終跨不過這個最熟悉的陌生人。」

這次的失利，也讓他重新思考下一步，李智凱說：「這兩年真的付出了很多，教練與家人都看在眼裡，對於未來怎麼走還不知道，所以有沒有下一屆（亞運）也很難說，畢竟規則是4年一個走向，很難去掌握下一步，只能說對於這個陌生人，我會盡量再對他釋出最好的愛意吧，希望可以在接下來的舞台盡力再掌握好。」

沉澱一晚後李智凱打起精神，在社群@threads上寫下：「夢碎了，但也打醒了我對自己的要求，競技場上沒有永遠的贏家，只有不放棄的鬥士。競技體育就是這麼殘酷，痛得很真實，但也讓我這麼愛這項運動的原因。」

儘管這次未能寫下理想結局，李智凱仍表示會收拾心情、重新站起來：「夢想雖然受挫，但賽程還沒結束，今日還有賽事，收拾好心情，拍拍灰塵重新站起來。也邀請大家繼續為我們加油！」