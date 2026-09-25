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亞運／台南好手傳捷報！陳柏邑、馮翊新、郭冠宏摘3銅

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
名古屋亞運17歲新星郭冠宏。特派記者陳正興／攝影
名古屋亞運17歲新星郭冠宏。特派記者陳正興／攝影

2026愛知名古屋亞洲運動會持續激戰，台南健將接連傳來捷報，軟式網球好手陳柏邑勇奪男子單打銅牌，桌球男子團體台南選手馮翊新、郭冠宏攜手摘下銅牌，體育局表示，台南子弟兵在兩項球類運動接連站上亞運頒獎台，展現台南競技運動的堅強實力。

軟式網球男子單打方面，陳柏邑一路力戰群雄、挺進四強，準決賽面對地主日本名將上松俊貴，雙方激烈交鋒，陳柏邑展現堅韌鬥志，最終以2比4惜敗，拿下男子單打銅牌，為自己的亞運初登場寫下亮眼成績。

桌球男子團體中華隊8強賽以3比0擊敗伊朗，挺進四強並提前確定獎牌。陣中台南選手馮翊新、郭冠宏隨隊出戰，準決賽迎戰中國隊，雙方激烈交鋒，中華隊最終獲得男子團體銅牌，馮翊新、郭冠宏也站上亞運頒獎台，為台南再添榮耀。

市長黃偉哲表示，恭喜陳柏邑、馮翊新及郭冠宏在亞運國際舞台奮勇拚戰、摘下獎牌，這份榮耀不僅屬於選手個人，也屬於台南市民。感謝選手、教練團隊及所有後勤人員長期投入與辛勞，在國際賽場發光發熱。

體育局長王效文指出，台南市持續推動競技運動人才培育，支持優秀選手追逐國際賽場夢想，此次陳柏邑、馮翊新及郭冠宏在名古屋亞運摘下銅牌，充分展現台南選手的拚戰精神與競技實力。市府將持續為台南健兒加油，陪伴選手在更高舞台挑戰自我、為臺灣及臺南爭取更多榮耀。

軟網男單陳柏邑。特派記者陳正興／名古屋攝影
軟網男單陳柏邑。特派記者陳正興／名古屋攝影

亞運乒乓球男團馮翊新。特派記者陳正興／名古屋攝影
亞運乒乓球男團馮翊新。特派記者陳正興／名古屋攝影

亞運 郭冠宏 名古屋 2026名古屋亞運

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