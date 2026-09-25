亞運滑板／14歲林逸凡史上最年輕亞運奪牌 想跟愛貓報喜「我很想牠」

我國代表團亞運史上首名滑板獎牌出爐！14歲的滑板女將林逸凡今天在滑板女子公園決賽，第一趟就滑出85.15的高分，儘管之後嘗試提升難度但沒成功，仍以出色表現拿下銀牌，下一個目標鎖定「進奧運」，兩天後就要前往巴拉圭拚奧運資格。

林逸凡上屆杭州亞運以第8名作收，今年前進名古屋亞運，她說：「本來是覺得，成績有比上屆進步就好，但比賽越接近，發現自己可以前三名，就有越認真練。 」這期間她也找上日本教練笹岡拳道精進技術，並在亞運前先到名古屋移地訓練。

昨天林逸凡在預賽就有精彩發揮，排名分組第一晉級，今天決賽第一趟再使出大招拿下高分，之後本來還想再出更多招，可惜連兩趟沒成功，最後一趟則因掉板沒能再次挑戰。

林逸凡說：「今天第一趟就成了，所以有放鬆很多，第二趟換了難的招但沒成，第三趟再試，第四趟本來跟教練確定說，如果第三名沒上來我就不調整，然後結果她沒上來，但我沒跑到後面。 」

能再第一趟就跑出高分，她也說：「因為我在這比賽前練了很多，這些招都練很多次，也有練速度和高度，就沒有那麼緊張。」

中華隊年僅14歲的滑板女將林逸凡第二度參與亞運，就摘下中華隊首面女子滑板銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影

林逸凡坦言，自己的目標是要奪牌，但原本預設會是第三名，「因為有兩個很強的日本人。」而最後僅輸給強敵長谷川瑞穗，她露出可愛地笑容說：「應該是裁判滿喜歡我的，所以分數很高。 」

長谷川瑞穗前兩趟成績分別為88.83、94.03分，最終摘下金牌，林逸凡直呼：「我本來就覺得她很厲害，我調那個難的動作，我覺得我跑出來的話，可能分數會更高，但是也不保證會比他高，因為她真的很強。」

替我國奪下史上首面亞運銀牌，也是代表團史上最年輕亞運奪牌選手，林逸凡帶著更佳的自信挑戰下一個目標，「進奧運！」而兩天後就要赴巴拉圭參與世錦賽，繼續為爭取奧運門票而努力，她透露，「會覺得自己更接近、更有信心，但還是很緊張。」

林逸凡的父母、教練今天都在場邊見證她的奪牌時刻，賽後被問及最想向誰分享喜悅，林逸凡的回應十分可愛，「我家的貓，因為我很想牠。」林逸凡透露，這次來參賽之前，有告訴愛貓「要祝我前三名。」這次也在超市買了項圈給牠。

中華隊年僅14歲的滑板女將林逸凡第二度參與亞運，就摘下中華隊首面女子滑板銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影