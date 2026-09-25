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亞運桌球／5局苦戰不敵世界第一組合 林昀儒與鄭怡靜止步8強

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圖輯／14歲林逸帆好棒！摘下中華隊首面亞運滑板銀牌

攝影中心／ 特派記者陳正興／名古屋採訪即時報導
中華隊年僅14歲的滑板女將林逸凡第二度參與亞運，就摘下中華隊首面女子滑板銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊年僅14歲的滑板女將林逸凡第二度參與亞運，就摘下中華隊首面女子滑板銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影

亞運女子滑板決賽上午舉行，中華隊年僅14歲的滑板女將林逸凡第二度參與亞運，昨天在滑板女子公園式預賽就以分組第一之姿晉級後，今天決賽第一趟就滑出85.15的高分，高居選手榜第二名，雖然後三趟未能再衝高成績，仍以精彩發揮拿下銀牌，摘下我國代表團史上首名亞運滑板獎牌，也是本屆代表團第4面銀牌。

中華隊年僅14歲的滑板女將林逸凡第二度參與亞運，就摘下中華隊首面女子滑板銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊年僅14歲的滑板女將林逸凡第二度參與亞運，就摘下中華隊首面女子滑板銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊年僅14歲的滑板女將林逸凡第二度參與亞運，賽程中不慎滑倒，顯的懊悔。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊年僅14歲的滑板女將林逸凡第二度參與亞運，賽程中不慎滑倒，顯的懊悔。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊年僅14歲的滑板女將林逸凡第二度參與亞運，就摘下中華隊首面女子滑板銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊年僅14歲的滑板女將林逸凡第二度參與亞運，就摘下中華隊首面女子滑板銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊年僅14歲的滑板女將林逸凡第二度參與亞運，就摘下中華隊首面女子滑板銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊年僅14歲的滑板女將林逸凡第二度參與亞運，就摘下中華隊首面女子滑板銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊年僅14歲的滑板女將林逸凡第二度參與亞運，就摘下中華隊首面女子滑板銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊年僅14歲的滑板女將林逸凡第二度參與亞運，就摘下中華隊首面女子滑板銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊年僅14歲的滑板女將林逸凡第二度參與亞運。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊年僅14歲的滑板女將林逸凡第二度參與亞運。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊年僅14歲的滑板女將林逸凡第二度參與亞運，賽程中不慎滑倒，顯的懊悔。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊年僅14歲的滑板女將林逸凡第二度參與亞運，賽程中不慎滑倒，顯的懊悔。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊年僅14歲的滑板女將林逸凡第二度參與亞運，就摘下中華隊面冠軍女子滑板銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊年僅14歲的滑板女將林逸凡第二度參與亞運，就摘下中華隊面冠軍女子滑板銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊年僅14歲的滑板女將林逸凡第二度參與亞運，賽程中不慎滑倒，顯的懊悔。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊年僅14歲的滑板女將林逸凡第二度參與亞運，賽程中不慎滑倒，顯的懊悔。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊年僅14歲的滑板女將林逸凡第二度參與亞運，就摘下中華隊首面女子滑板銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊年僅14歲的滑板女將林逸凡第二度參與亞運，就摘下中華隊首面女子滑板銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影

亞運 中華隊 滑板 2026名古屋亞運 林逸帆

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