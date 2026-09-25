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亞運游泳／男子200公尺蝶式預賽總排第2 王冠閎晚間決賽登場拚牌

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
王冠閎在名古屋亞運男子200公尺蝶式預賽游出1分59秒40，名列總排第2晉級晚間決賽。圖／中華奧會提供
王冠閎在名古屋亞運男子200公尺蝶式預賽游出1分59秒40，名列總排第2晉級晚間決賽。圖／中華奧會提供

名古屋亞運游泳在今天迎來最後一天賽事，上午我國「蝶王」王冠閎也在主項的男子200公尺蝶式預賽登場，分在第三組出賽與日本名將松下知之隔道競速的他，最終以1分59秒40的成績，排名預賽第2名，晉級到晚間的決賽。

王冠閎上屆杭州亞運在男子200公尺蝶式拿下銀牌，也是繼指導教練黃智勇後，我國相隔25年再於亞運站上頒獎台的男子泳將，而今年王冠閎也再度征戰名古屋亞運，儘管日前在男子100公尺蝶式決賽以第8名作收，但今天登場的男子200公尺蝶式主項，王冠閎仍是展現十足競爭力。

在今天上午登場的200公尺蝶式預賽中，王冠閎被分在第3組第五水道出賽，隔壁正是日本明星泳將、日前已經奪下200公尺混合式金牌的松下知之，最終王冠閎搶在松下知之之前，以1分59秒40的分組第一名成績晉級到晚間的決賽，且在預賽所有選手中成績僅次於中國大陸選手王曦喆的1分59秒28，總排第2名，決賽將在台灣時間晚間7點21分登場。

2026名古屋亞運 王冠閎 游泳

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