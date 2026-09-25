亞運桌球／5局苦戰不敵世界第一組合 林昀儒與鄭怡靜止步8強

名古屋亞運桌球混雙8強賽，我國組合林昀儒／鄭怡靜今天遭遇混雙世界排名第1名的南韓強敵林鐘勳／申裕斌，最終以7：11、12：10、7：11、11：5、10：12敗下陣來，無緣4強。

混雙世界排名第10名的林昀儒／鄭怡靜，本屆亞運在前兩戰皆以3：0取勝，包括上一輪面對日本新組合篠塚大登／伊藤美誠，同樣是一局未失搶下8強門票。

不過今天8強賽兩人就碰上世界排名第1的南韓組合林鐘勳／申裕斌，雙方過去3度在WTT賽事交手，雖然南韓組合拿下其中2勝，但雙方最近一次在今年瑞典大滿貫賽8強交手，就由林昀儒／鄭怡靜拿下勝利。

今天雙方在亞運8強賽再度交鋒依舊打得拉鋸，首局南韓組合雖然一路領先，並以11：7先下一城，但第二局林昀儒／鄭怡靜隨即展開反撲，一度取得7：5領先優勢，並以12：10扳平戰局。

第三局林鐘勳／申裕斌攻勢再以，再度以11：7取得領先， 隨後林昀儒／鄭怡靜又以11：5扳平戰局，將比賽帶入關鍵決勝局，決勝局南韓組合開賽就打出犀利攻勢，一度取得7：4領先，儘管林昀儒／鄭怡靜在後緊追不捨，一度追到10：10平手，包括連續化解對手賽末點，但最終仍是以10：12敗下陣來，無緣4強。