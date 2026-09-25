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亞運滑板／史上首面滑板獎牌 14歲女將林逸凡奪銀牌！

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亞運滑板／史上首面滑板獎牌 14歲女將林逸凡奪銀牌！

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
14歲滑板女將林逸凡。特派記者陳正興／攝影
14歲滑板女將林逸凡。特派記者陳正興／攝影

年僅14歲的滑板女將林逸凡第二度參與亞運，昨天在滑板女子公園式預賽以分組第一之姿晉級後，今天決賽第一趟就滑出85.15的高分，儘管後三趟未能再衝高成績，仍以精彩發揮拿下銀牌，摘下我國代表團史上首名亞運滑板獎牌，也是本屆代表團第4面銀牌。 

林逸凡在三年前11歲就站上杭州亞運的舞台，在滑板女子公園式以第8名作收。今年帶著更精進的技術及更佳的自信再戰名古屋亞運，預賽靠著在第3趟滑出78.53的成績排名分組第一、總排第二挺進決賽。

今天一早決賽，林逸凡一如昨天的預告拿出「大招」拚獎牌，表現更令人驚豔，第一趟就以完美發揮拿下85.15的高分，但地主日本隊好手長谷川瑞穂技高一籌，滑出88.83的高分衝上第一。

林逸凡接著在第二、三趟未能完美收尾獲61.17分，長谷川瑞穂則再衝出94.03的成績，林逸凡滑完三趟後排名第2，排名前5的選手再第四趟發揮，但林逸凡因掉板沒能再衝擊金牌，最終奪下銀牌。

14歲滑板女將林逸凡決賽拿出大招拚獎牌。特派記者陳正興／攝影
14歲滑板女將林逸凡決賽拿出大招拚獎牌。特派記者陳正興／攝影

14歲滑板女將林逸凡。特派記者陳正興／攝影
14歲滑板女將林逸凡。特派記者陳正興／攝影

14歲滑板女將林逸凡。特派記者陳正興／攝影
14歲滑板女將林逸凡。特派記者陳正興／攝影

14歲滑板女將林逸凡。特派記者陳正興／攝影
14歲滑板女將林逸凡。特派記者陳正興／攝影

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