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亞運羽球／葉宏蔚／詹又蓁混雙過頭關 楊博軒／胡綾芳首輪止步
名古屋亞運羽球個人賽在今天登場，其中今天上午舉行的混雙首輪賽事，我國兩組人馬葉宏蔚／詹又蓁、楊博軒／胡綾芳分頭出擊，最終葉宏蔚／詹又蓁僅花24分鐘就以21：14、9：21擊敗尼泊爾組合晉級，至於楊博軒／胡綾芳則是以直落二不敵馬來西亞組合。
今年亞運羽球在日前前結束團體賽後，個人賽隨即接力登場，今天我國就有多組人馬將輪番上陣，在上午登場的混雙首輪賽事中，葉宏蔚／詹又蓁就遭遇尼泊爾組合普拉夫（Praful Maharjan）／拉許拉（Rashila Maharjan），在雙方實力有段落差下，最終台灣組合就以21：14、21：9，僅花24分鐘就順利晉級。
至於我國另外一組混雙組合楊博軒／胡綾芳，則是遭遇今年中國名人賽闖進到4強的馬來西亞資深組合賴潔敏／吳塤閥，最終則是以14：21、11：21敗下陣來，止步於首輪。
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