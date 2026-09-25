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亞運棒球／超級循環賽開打！王彥程扛先發 我棒球今晚對決陸

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋報導
王彥程扛起先發重任。聯合報系資料照
王彥程扛起先發重任。聯合報系資料照

名古屋亞運棒球賽經過一天休兵，今起展開超級循環賽，中華隊預賽以分組第二晉級，台灣時間晚間五點半在岡崎棒球場對決中國大陸，旅韓左投王彥程將扛「必勝」的先發重任，是他本屆首度登板亮相。

中華隊在本屆棒球預賽首戰不敵南韓，之後以大比分差連勝泰國及香港，戰績兩勝一敗排名分組第二晉級，今起超級循環賽先後對決Ａ組第二的中國大陸、三連勝的強敵日本，力拚兩戰全勝再闖金牌戰。

本屆陣容中三名旅外投手至今還未登板亮相，包括兩大王牌左投王彥程（韓職韓華鷹隊）、林昱珉（美職響尾蛇隊），以及旅日右投徐翔聖（日職養樂多隊），在母球團給予的投球限制下，教練團只能謹慎使用，將這三名重要戰力保留至超級循環賽。

過去中華隊在歷屆亞運與中國大陸八次交手都拿下勝利，今晚對決中國大陸有輸不得的壓力，派出王彥程掛帥，憑藉他今年在韓職投出的亮眼成績，第二度參戰亞運表現十分受矚目，並期待預賽連兩戰開轟的劉基鴻、陳敏賜能持續發揮火力，率中華隊打線轟炸對手。

2026名古屋亞運 王彥程 棒球 亞運 林昱珉 中華隊

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