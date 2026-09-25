亞運／電競首牌入袋 卡巴迪保底雙銅 中華女籃挺進四強

名古屋亞運我國電競隊在昨天傳來捷報，《永劫無間》代表隊在挺進四強後雖然不敵強敵中國大陸，但仍是收下銅牌，也是電競隊本屆首面獎牌，至於中華女籃與卡巴迪男、女代表隊也雙雙挺進四強賽，其中卡巴迪更是保底雙銅。

在三年前杭州亞運才成為正式比賽項目的電競，我國代表隊在該屆就拿下二銀、二銅，今年又在七個項目取得參賽資格，其中昨天率先爭牌的《永劫無間》由柳棠曛、陳尚億、鄭勗佑、顏慨恩、葉芝妤組隊，在前天的分組賽三戰中以兩勝一敗晉級四強，不過昨天四強遭遇強敵中國大陸，最終則以○比三敗下陣來，以銅牌作收。

對於在四強賽不敵強敵中國大陸，顏慨恩說：「對手是實力有一段差距的中國，不過我們還是抱持平常心去打，進到四強賽後我們輕鬆很多，畢竟分組賽真的有點辛苦，今天大家打得算不錯了。」至於教練莊柏宏也直言《永劫無間》擔任電競隊的開路先鋒，幸好最後沒有漏氣。

中華女籃則是在八強賽遭遇菲律賓，靠中鋒蕭豫玟拿下十四分、十七籃板宰制禁區表現，以八十三比七十一擊敗菲律賓，揮別上屆第七名隊史最差成績陰霾，重返四強，隊長黃鈴娟說：「努力到現在，一切都值得。」

至於卡巴迪代表隊也迎來分組賽晉級關鍵戰，最終女子隊以四十三比卅一擊敗泰國，以三連勝分組龍頭之姿晉級四強，而男子隊雖然以廿一比卅七不敵印度，但在與同戰績的斯里蘭卡、日本比較得失分後也搶下四強門票，兩隊都將是銅牌起跳，有望複製，甚至是超越上屆的一銀、一銅佳績。