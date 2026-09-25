亞運體操／敗在併腿迴旋 李智凱三連霸夢碎落淚 「像夢一場」

名古屋亞運我國代表團第二金的最大希望，昨晚聚焦競技體操男子鞍馬決賽，「鞍馬王子」李智凱力拚三連霸，仍敗在併腿迴旋這個「最熟悉的陌生人」，雖是完美落地，但最終以第五名作收。衛冕夢碎，他也難掩遺憾，帶著淚水退場。今天由「世界貓王」唐嘉鴻接棒在單槓決賽再拚金牌。

「努力了、盡力了，離夢想很近，但仍跨不過『最熟悉的陌生人』。」李智凱在上屆亞運完成鞍馬二連霸後，世界體操總會在新的周期大幅修改計分規則，他的招牌湯瑪斯迴旋不再占優勢，十年沒練的併腿迴旋被強制加入，成了最熟悉的陌生人。

昨天李智凱在鞍馬決賽演出看似近完美的發揮，難度分五點七，但實施分八點六三三，其中湯瑪斯迴旋發揮出「百分之一五○」的水準，卻因併腿迴旋沒有掌握到百分之百，因此無緣頒獎台。他也直呼：「感覺離它很近，又覺得它很遙遠，始終沒辦法把他好好拉到身邊來。」

三連霸夢碎，也沒能達成奪牌的目標，李智凱帶著淚水離場，「我其實自己有設下一個目標，就是至少要站上凸台，這次離它一步之距，接下來可能要好好討論一下，到底是不是適合繼續拚搏下去。」他今天還有雙槓決賽。

李智凱形容，這次亞運就像「夢一場」，歷經兩年的低潮和面對新奧運周期的調整，「好不容易回到這個舞台了，可是就差這麼一步。」他坦言未來怎麼走還不知道，「有沒有下一屆（亞運）也難說。」另一名台灣好手蕭佑然則是在鞍馬發生落馬失誤，排名第七。

蕭佑然出賽體操鞍馬項目發生失誤從台上墜下。特派記者陳正興／名古屋攝影

「世界貓王」唐嘉鴻暌違八年再戰亞運，前天先在男子團體賽於單槓拿下十五點○○三的高分、率領團隊摘下銅牌，昨天在吊環決賽排第六，今晚將在主項單槓決賽登場，接下奪金任務。目前我國代表團合計拿下一金三銀十一銅。