亞運體操／唐嘉鴻吊環第6無緣獎牌 明拚單槓決賽要大家「期待一下」

名古屋亞運競技體操單項決賽，「世界貓王」唐嘉鴻今天在男子吊環決賽以13.666分排名第6作收，無緣頒獎台，明天將在主項單槓決賽登場，唐嘉鴻說：「去享受它，然後專心在自己的節奏上，我覺得就沒什麼問題。」

唐嘉鴻在吊環決賽無緣頒獎台，賽後神清輕鬆地笑說：「就是很健康、沒有受傷，有順利地完賽，比較可惜是沒有完美落地。」他也透過今天的吊環決賽，再次適應比賽的環境和氛圍，為明天單槓做準備。

迎接明天吊環決賽，他坦言心情上沒有預賽那麼緊張，他笑說：「決賽自己的心態就是，『最慘就是第8名』。」但他已備妥一套難度分6.5的動作，笑稱要大家「期待一下」，並且也要拚執行分拿到9分。

儘管今天單槓賽程排在最後一項登場，場邊仍有大批加油團替唐嘉鴻應援，唐嘉鴻直呼「真的很感動。」他也盼能用好表現回應加油團的支持，「最後一天，我會盡力把最好的一面呈現給大家。」

亞運男子吊環決賽中華隊唐嘉鴻完成吊環項目，希望觀眾致意。特派記者陳正興／名古屋攝影

亞運男子吊環決賽中華隊唐嘉鴻完成吊環項目，希望觀眾致意。特派記者陳正興／名古屋攝影