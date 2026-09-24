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亞運體操／體操吊環唐嘉鴻第6 預告單槓難度動作「敬請期待」

中央社／ 名古屋24日電
2026愛知名古屋亞運競技體操24日展開各項決賽，「世界貓王」唐嘉鴻（圖）晚間在吊環項目登場，完成動作落地後高舉雙手、壓力釋放。中央社
2026愛知名古屋亞運競技體操24日展開各項決賽，「世界貓王」唐嘉鴻（圖）晚間在吊環項目登場，完成動作落地後高舉雙手、壓力釋放。中央社

「世界貓王」唐嘉鴻今天在名古屋亞運吊環決賽，以13.666分、排名第6作收；他也預告，明天的專項單槓，會挑戰難度6.5的套路，力拚執行分達到9.000，希望可以有好的結果。

唐嘉鴻今天在吊環決賽首位上場，以難度分5.0、執行分8.666分、總分13.666排在第6名；賽後他笑說：「畢竟不是專項，所以難度也無法增加，就是力拚執行分做好一點，不過落地時還是有些失誤。」

唐嘉鴻指出，吊環跟單槓都是力量支撐性質的項目，對於明天的單槓也會很有幫助，更可以藉此再多適應一下場地跟氛圍，也能把身體狀態調整一下。

他也提到，看到智凱今天的狀況也很有感觸，「這對他來說就是比較不如意的一天，希望他可以繼續堅持下去，我們也會一起努力，給他最大的力量支撐。」

唐嘉鴻在2018年雅加達亞運斬獲單槓金牌，上屆杭州亞運因為剛從阿基里斯腱斷裂傷勢復出，因此決定不參賽；本屆捲土重來，要再度擦亮自己在亞運上的招牌。

他透露，明天決賽難度分設定6.5，希望力拚執行分能上看9.000，「這套動作跟今年亞錦賽差不多，難度稍微降一點點，希望可以掌握度更高。」

唐嘉鴻在今年亞錦賽，以難度分6.600分、執行分8.900分、總分15.500分，達成亞錦賽單槓金牌二連霸。

2026名古屋亞運 唐嘉鴻

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