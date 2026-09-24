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亞運棒球／中華隊明超級循環賽首戰中國大陸 旅韓左投王彥程先發

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
中華隊明超級循環賽首戰中國大陸，旅韓左投王彥程先發。圖／ 截自王彥程IG
中華隊明超級循環賽首戰中國大陸，旅韓左投王彥程先發。圖／ 截自王彥程IG

名古屋亞運棒球4強超級循環賽明天開打，中華隊將在台灣時間晚間5點30分對上中國大陸，已帶1敗的狀況下，背負輸不得的壓力，中華隊的先發也出乎外界預期，排出效力於韓職韓華鷹隊的左投王彥程先發上陣。

中華隊在預賽打下2勝1敗，南韓則是3連勝晉級。中華隊帶上輸給南韓隊的1敗前進超級循環賽，先後對戰中國大陸及日本，要力爭金牌戰門票。

中華隊明天晚間在岡崎棒球場對上中國大陸，先發投手亮牌，本屆至今還未出賽的旅韓王彥程登板，對決右投索旭迪。

依照中華隊原先的規畫，總教練湯登凱曾透露，旅日投手徐翔聖可能是對戰中國大陸的先發人選之一，但最後出乎預期地交給王彥程。原本王彥程被預估可能對南韓先發，然而因所屬球團韓華隊給予較嚴苛的投球限制，影響球隊的先發規畫。

2026名古屋亞運 王彥程

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