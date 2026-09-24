亞運／9月25日台灣衝獎牌！郭婞淳、唐嘉鴻登場 滑板神童拚雙金

名古屋亞運明天進入台灣代表隊爭金牌的重要日子，包括「舉重女神」郭婞淳、「世界貓王」唐嘉鴻，以及滑板雙神童林逸凡、辜泳諺都將出賽拚金牌。

名古屋亞運進入開幕後第7天，台灣目前在獎牌榜上仍僅有1金入袋，明天許多重點項目都將登場，力拚增加台灣代表隊獎牌數。

郭婞淳將於女子61公斤級出賽，根據大會官網共9人角逐金牌，她告訴中央社記者，這幾天備戰狀態都很好，也很感謝中繼站弄得這麼豐富，給選手很多幫助。

「世界貓王」唐嘉鴻也將於單槓決賽亮相，他在資格賽出現小失誤，僅以14.166分排名第4；不過決賽重新來過，唐嘉鴻也透露會提升難度分，希望可以把整套動作做完成。

唐嘉鴻表示，從資格賽、團體賽，現在對場地越來越是適應，而且也是最後一項了，絕對會毫無保留地拚戰。

另外在滑板賽場上，台灣年僅14歲的女子林逸凡、12歲的男子辜泳諺，分別都在公園式預賽獲得總排名第2，儘管年紀輕輕，卻信心十足，有機會挑戰台灣亞運史上最年輕的獎牌得獎者。

另外在團體項目，女籃4強將對上勁敵日本，女足也將在8強對上北韓；桌球「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜，明天8強出戰世界排名第1的南韓組合，若能順利過關，保底銅牌入袋。