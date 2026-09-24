聽新聞
0:00 / 0:00
亞運田徑／泰國布森衝出驚天9秒95 楊俊瀚、廖晏均晉級百米準決賽
名古屋亞運田徑賽事在今天進入第二天賽程，其中備受關注的男、女子100公尺預賽我國快腿楊俊瀚、陳玟溥、廖晏均相繼登場，三人最終都成功晉級到明天的準決賽。
我國田徑代表隊在上屆杭州亞運僅有楊俊瀚在男子200公尺拿下一面銅牌，而今年再度有37位選手出征名古屋，在昨天競走項目率先打頭陣登場後，今天則是包括女子七項全能陳彩娟以及三位百米快腿楊俊瀚、陳玟溥、廖晏均輪番上陣。
其中暌違8年再度站上亞運舞台的「短跑甜心」廖晏均，在女子100公尺預賽跑出11秒70，排名分組第二名、預賽總排名第11名挺進到準決賽。
男子100公尺預賽，第一組登場的選手就帶來驚喜，曾來台參加台灣公開賽的泰國飛毛腿布森（Puripol Boonson）在預賽就衝出9秒95的驚人成績，這是他繼今年8月1日在捷克跑出9秒99後，再度衝出10秒內佳績，僅次於他個人最佳9秒94僅有0.01秒差距。
至於我國好手陳玟溥則是在預賽第二組登場，跑出10秒33的成績排名分組第3名晉級，而全國紀錄保持人楊俊瀚則是在第五組出賽跑出10秒38的分組第3名，同樣晉級到明天準決賽。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。