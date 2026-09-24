亞運田徑／泰國布森衝出驚天9秒95 楊俊瀚、廖晏均晉級百米準決賽

名古屋亞運田徑賽事在今天進入第二天賽程，其中備受關注的男、女子100公尺預賽我國快腿楊俊瀚、陳玟溥、廖晏均相繼登場，三人最終都成功晉級到明天的準決賽。

我國田徑代表隊在上屆杭州亞運僅有楊俊瀚在男子200公尺拿下一面銅牌，而今年再度有37位選手出征名古屋，在昨天競走項目率先打頭陣登場後，今天則是包括女子七項全能陳彩娟以及三位百米快腿楊俊瀚、陳玟溥、廖晏均輪番上陣。

其中暌違8年再度站上亞運舞台的「短跑甜心」廖晏均，在女子100公尺預賽跑出11秒70，排名分組第二名、預賽總排名第11名挺進到準決賽。

男子100公尺預賽，第一組登場的選手就帶來驚喜，曾來台參加台灣公開賽的泰國飛毛腿布森（Puripol Boonson）在預賽就衝出9秒95的驚人成績，這是他繼今年8月1日在捷克跑出9秒99後，再度衝出10秒內佳績，僅次於他個人最佳9秒94僅有0.01秒差距。

至於我國好手陳玟溥則是在預賽第二組登場，跑出10秒33的成績排名分組第3名晉級，而全國紀錄保持人楊俊瀚則是在第五組出賽跑出10秒38的分組第3名，同樣晉級到明天準決賽。