亞運體操／「亞運就像夢一場」 李智凱鞍馬無緣獎牌遺憾落淚

「鞍馬王子」李智凱在本屆名古屋亞運挑戰體操男子鞍馬三連霸，今天以14.333分僅排第5無緣獎牌，走出賽場時他也忍不住落下淚來，「好不容易回到這個舞台了，可是就差這麼一步。」並形容這次亞運就像夢一場，「離舞台就那麼近，但卻又很遙遠⋯⋯。」

李智凱在新的體操周期比得掙扎，花了兩年的時間重新調整，這次亞運賽前原本已調整好狀態鎖定頒獎台，今天在鞍馬決賽登場，招牌的湯瑪斯迴旋依舊是完美發揮，但仍難敵併腿迴旋這個自己「最熟悉的陌生人」。

李智凱看似已是近完美的發揮，但以難度分5.7、實施分8.633，最終拿下14.333分，在分數出來的當下就已確定無緣獎牌。李智凱賽後的淚水也說明了自己的失望，「原本想說至少可以站上凸台，因為湯瑪斯其實掌握度非常高，比前兩天的賽事發揮得甚至到150%。」

雖沒有大失誤，卻因在併腿迴旋沒能發揮至100%，沒能完成奪牌的目標，李智凱難掩遺憾，「努力了、盡力了，當然是很期待，可是也是覺得就像夢一場，離夢想很近，但始終跨不出最熟悉陌生人這個狀況，對它又愛又很，好不容易回到這個舞台了，可是就差這麼一步⋯⋯。」

這次的失利，也讓他重新思考下一步，李智凱說：「對於未來怎麼走還不知道，所以有沒有下一屆（亞運）也很難說，畢竟規則是4年一個走向，很難去掌握下一步，只能說對於這個陌生人，我會盡量再對他釋出最好的愛意吧，希望可以在接下來的舞台盡力再掌握好。」

李智凱鞍馬決賽排第5，三連霸夢碎。特派記者陳正興／攝影

李智凱鞍馬決賽好表現但無緣頒獎台。特派記者陳正興／攝影