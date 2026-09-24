亞運桌球／震撼彈！張本智和3：0王楚欽 日本終結中國男團8連霸神話

中國大陸桌球男團在亞運已創下8連霸，本屆由「世界球王」王楚欽領軍，沒想到他在關鍵第四點被張本智和3：0拿下，最終總比分日本以3：2擊敗中國，奪下金牌，也終結中國無敵神話。

第一點由王楚欽對決世界第3的松島輝空，王楚欽上演5：11、8：11、11：9、11：9、11：9的「讓二追三」戲碼。

第二點中國19歲小將溫瑞博沒能上演「下剋上」，以7：11、11：8、4：11、9：11不敵張本智和，雙方1：1平手。第三點中國林詩棟11：9、4：11、11：7、11：6拿下，取得2：1聽牌優勢。

第四點上演王楚欽對決張本智和的經典戲碼，沒想到王楚欽幾乎一路被壓制，第3局後段才反超，但最終仍由張本智和驚險拿下這局，以11：7、11：4、11：9搶下關鍵點。

決勝點松島輝空首局以11：7拿下，第2局開局陷入0比5亂流，溫瑞博以11：8扳回一城。第3局松島輝空重新主導戰局，以11：6拿下取得聽牌。第4局松島輝空先失2分後，展開暴打模式連攻7分，溫瑞博展現大心臟追到7：9，但松島輝空仍以11：8守下勝利，奪下金牌。