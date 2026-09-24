亞運體操／李智凱完美落地僅獲14.333分無緣獎牌 三連霸夢碎獲第5

我國體操代表隊昨天在男子團體奪下銅牌，今天單項決賽再拚獎牌，「鞍馬王子」李智凱在鞍馬決賽零失誤完美落地，但僅拿下14.333分無緣獎牌，三連霸夢碎，以第5名作收；蕭佑然接著上場但發生落馬失誤，最終排名第7。

李智凱已在亞運鞍馬項目連兩屆摘金，本屆在資格賽鞍馬拿下14.433分排名第3，蕭佑然則是14.333分排名第7，雙雙晉級決賽。

今天李智凱在單項決賽排在第6位出場，精彩發揮讓現場不斷傳出驚呼聲，李智凱完美落地後，也看似對自己的表現頗為滿意，但分數出爐後，僅拿下14.333分確定無緣頒獎台，連霸夢碎。蕭佑然排在下一位出場，但不慎落馬，最終拿下12.800分。

8名選手完賽後，李智凱排名第5作收，蕭佑然則獲第7。今年亞錦賽奪金的烏茲別克朱拉耶夫（Utkirbek Juraev）繳出14.733的表現奪下金牌。