亞運滑板／中華代表團最年輕12歲滑板小將辜泳諺 分組第一晉級決賽

亞運滑板賽事今天展開，我國兩位年輕好手在公園式初賽都滑出好表現，14歲女將林逸凡以總排名第2取得決賽門票，全代表團最年輕的12歲小將辜泳諺則是在男子組滑出83.73的高分，排名分組第一、總排第2挺進決賽。

林逸凡在年僅11歲時就踏上杭州亞運的舞台，經過三年的精進，今年第二度在亞運登場。今天在預賽第3趟拿下78.53的高分，排名分組第1，也以兩組總排名第2的佳績挺進決賽。

至於年僅12歲的辜泳諺在亞運初試啼聲，今天初賽在第3趟繳出83.73分的超亮眼表現排名分組第一，並且以總排名第二晉級明天的決賽。對於自己的成績，他也十分滿意，甚至超越自己過去最佳的81分，他坦言：「有一點驚訝。」

辜泳諺透露，賽前自己很緊張，也是所有比賽以來最緊張的一次。儘管第二趟成績不盡理想，但爸爸告訴他「不緊張、有跑完就好了。」迎接第三趟之前，他也深呼吸讓自己冷靜下來。

生涯首次的亞運，辜泳諺賽前設定的目標，希望把路線都跑完，並盡量提升路線難度，「就一定要奪牌的啊。」