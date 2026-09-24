亞運游泳／日本泳壇新星17歲大橋信摘雙金 200蛙改寫世界紀錄

名古屋亞運游泳賽事，日本17歲新星大橋信今天在男子200公尺蛙式決賽游出2分04秒83，不僅以壓倒性優勢摘下金牌，更打破世界紀錄。

台灣今天有3名選手出戰決賽，張喬禕在男子200公尺蛙式獲得第7名，蔡睿紘排名第9；劉姵吟則在女子50公尺自由式名列第9。

大橋信在男子200公尺蛙式決賽一路領先，最終以2分04秒83率先觸牆，大幅改寫中國名將覃海洋於2023年福岡世界錦標賽創下的2分05秒48世界紀錄，並領先銀牌得主多達3.84秒。

吉爾吉斯選手佩特拉紹夫（Denis Petrashov）以2分08秒67獲得銀牌，韓國選手曹成宰以2分08秒76摘銅，香港選手麥世霆則僅以0.01秒之差排名第4。

年僅17歲的大橋信繼男子100公尺蛙式後，再奪200公尺蛙式金牌，完成本屆賽會蛙式雙冠王。他也以這項驚人的世界紀錄，提前展現挑戰2028年洛杉磯奧運獎牌的強勁實力。

賽後，大橋興奮地說：「比賽前發生了一點意外，我一度覺得自己可能無法完成，但在大家的支持下，能夠游出這樣的成績，我真的很開心。今年夏天一直沒有取得太好的成績，也讓我體會到國際賽事的困難。不過，能夠在這次於日本舉行的賽事中交出好成績，我真的非常高興。我認為在日本主場比賽，是我能夠有出色表現的原因之一。總之，我想感謝所有人。」

台灣在男子200公尺蛙式共有2名選手晉級決賽。張喬禕從第8水道出發，最終游出2分11秒09，以第7名完賽；蔡睿紘則在第1水道游出2分12秒40，排名第9。

女子50公尺自由式決賽，台灣選手劉姵吟游出25秒64，最終排名第9。中國選手吳卿風以23秒98刷新亞運紀錄並摘下金牌，香港名將何詩蓓游出24秒32獲得銀牌，中國選手程玉潔則以24秒46拿下銅牌。