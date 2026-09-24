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亞運女籃／17籃板主宰禁區 蕭豫玟談4強擬對戰日本信心十足

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
蕭豫玟進帳14分、17籃板。圖／中華奧會提供
蕭豫玟進帳14分、17籃板。圖／中華奧會提供

名古屋亞運女籃8強賽，中華隊今天展現優異團體戰力，在蕭豫玟進帳14分、17籃板的強勢帶領下，以83：71擊敗菲律賓，順利挺進4強，對於明天4強賽恐遭遇強敵、地主日本，首次參加亞運的蕭豫玟也霸氣喊話，直言有機會奪下勝利。

菲律賓今天在比賽中段幾度發動猛烈反撲，甚至在末段改用小陣容試圖打亂中華隊節奏，不過卻也讓中華隊禁區大將蕭豫玟更有發揮空間，她說：「教練有說對手（歸化球員）比較少在禁區內打，自己就在外圍守好；當對手改用小陣容打亂節奏時，我們過半場就提醒自己不要急躁，傳接球要穩，先攻進去沒有機會再傳出來，維持住穩定度才能拿下這場勝利。」

首次踏上亞運這般大型國際舞台，蕭豫玟對於能與隊上學姐攜手搶下4強門票感到相當開心，談到4強賽可能將迎戰地主日本，她也展現十足信心，「我自己的部分就是穩定一點，去衝搶籃板、幫姐姐們擋好人，機會自然就會出來。重點就是防守端絕對不能讓她們輕易投三分球，守住之後發動快攻，我們就有機會拿下勝利。」

2026名古屋亞運 蕭豫玟 籃球

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