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亞運電競／競技武術晉級爭議 中華隊加賽險勝闖8強

中央社／ 記者陳容琛名古屋24日電
名古屋亞運電競「競技武術」出現晉級爭議，導致台灣代表隊24日必須與巴基斯坦加賽，所幸最後以2比1勝出，依舊如願晉級8強，賽後雙方「化干戈為玉帛」合影留念。（中華民國電子競技運動協會提供）中央社 中央通訊社
名古屋亞運電競「競技武術」出現晉級爭議，導致台灣代表隊24日必須與巴基斯坦加賽，所幸最後以2比1勝出，依舊如願晉級8強，賽後雙方「化干戈為玉帛」合影留念。（中華民國電子競技運動協會提供）中央社 中央通訊社

名古屋亞運電競「競技武術」出現晉級爭議，讓台灣隊今天與巴基斯坦加賽，所幸最後以2比1勝出晉級8強，老大哥林家弘更直呼，打30幾年比賽首次碰到這樣狀況。

名古屋亞運電競「競技武術」台灣隊與同組的泰國及巴基斯坦皆為2勝1負、3隊戰績互咬，按照積分台灣隊以分組第2名晉級，然而台灣隊首戰對手敘利亞遲到被取消資格，加上大會規則並未明確解釋棄賽場次的計分方式，導致無法判定台灣、巴基斯坦排名，讓兩隊今天必須加賽決定最後1張8強門票。

教練向玉麟今天接受媒體聯訪時透露，整件事非常詭異，因此爭取到今天凌晨1、2時，只是一直得到反反覆覆的答案，而且官方什麼都不解釋，甚至僅表示「這是我們開會討論決定」，而他深知如果不接受加賽的理由，很有可能止步預賽，因此與團隊內部討論後，仍給予選手最大鼓勵。

向玉麟表示，昨晚選手得知消息後反應都很大，所幸經過解釋亞運的運作後，整個團隊做好心理準備，今天加賽就以2比1順利過關，依舊取得晉級8強資格，向玉麟提到，很高興選手靠著自己力量把機會搶回來，「雖然應該沒有必要走到這一步，主辦方沒有把規則寫清楚，才有這樣結果。」

數度替台灣拿到國際賽冠軍的資深名將林家弘接受中央社採訪時更直言，打比賽30幾年，從來沒有遇過這樣的事情，連外國選手都站在台灣這邊，甚至聲援「正義必勝」，「今天抱著背水一戰心情，期許接下來持續發揮最好狀態。」

8強高機率對戰強敵韓國，向玉麟分析，有林家弘坐鎮「格鬥天王XV」項目，就算放在其他國家也是最強的，絕對是扮演團隊定心丸角色，並鼓勵選手還是有機會挑戰頒獎台。

亞運 電競 向玉麟 2026名古屋亞運

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