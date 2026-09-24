亞運3X3籃球／中華女籃12：14不敵南韓 8強止步連兩屆無緣獎牌

2026名古屋亞運3X3籃球賽事，中華女籃今天下午在8強戰迎接「台韓大戰」，面對從未交鋒的對手，雖一路緊咬比分，但戰到11：11後被連拿3分，最終以12：14落敗，無緣4強。

我國3X3女籃今年由張聿敏、游沁樺、蔡佑蓮、陳薇涵攜手出擊，預賽打出2勝1敗排名分組第二，今天上午在8強附加賽以12：7擊敗蒙古，拿下8強門票，全隊帶著平常心應戰。

下午8強戰對上南韓，面對過去不曾交手過的對手，開賽雖先被南韓搶下領先優勢，但中華隊一路緊追，比賽最後2分39秒靠著陳薇涵的2分外線將比數追成11：11平手，可惜之後被對手連拿3分，張聿敏在時間終了前追回1分，但為時已晚，最終以2分差落敗。

亞運3X3中華女籃上屆杭州亞運爭銅失利，以第4名作收，今年以全新陣容再次力拚佳績，但今天在8強提前止步，依舊無緣頒獎台。