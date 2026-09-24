亞運女籃／走出上屆第7陰霾返4強 女籃隊長黃鈴娟：努力值得了

名古屋亞運女籃賽事今天展開8強爭霸，中華女籃面對強敵菲律賓的頑強抵抗，靠著團隊4人得分上雙，加上禁區大將蕭豫玟繳出14分、17籃板的雙十表現，最終以83：71勇挫菲律賓，重返四強行列，一吐上屆杭州亞運僅獲第7名、創下隊史最差成績的陰霾，讓隊長黃鈴娟直言努力值得了。

本場比賽開局中華隊雖遭遇些許亂流，但憑藉防守端及時修正，首節強勢將菲律賓得分限制在僅9分。次節菲律賓展開飆分大戰一度逼近差距，中華隊隨即回敬一波8：0猛攻，半場打完取得42：34領先。易籃後對手雖幾度靠著外線縮小分差，但中華隊靠著沉著的陣容應對與穩定罰球，順利守住勝果。

走過上屆低潮，如今帶著隊伍重回亞運4強行列，隊長黃鈴娟賽後說：「努力到現在，真的覺得一切都很值得！」她提到，比賽開局因防守策略調整確實出現亂流，但團隊今天修正速度極快，「及時止損後再發動反攻，才能持續將分差拉開。」

從隊史低谷重新攀回4強高峰，中華女籃已經證明轉變與成長，但黃鈴娟提醒全隊戰鬥尚未結束，尤其明天4強可能遭遇地主日本，她說：「最重要的還是明天那場球，雖然已經在台灣（瓊斯盃）對戰過（日本），但明天情況肯定會跟今天很不一樣，觀眾一定都會為他們加油，我們必須更加專注，不能一開始就遇到亂流，從第一秒努力到最後一秒。」