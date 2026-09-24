亞運滑板／台灣12歲辜泳諺破生涯最佳 闖男子公園式決賽

名古屋亞運男子滑板公園式，台灣代表團年紀最小、僅12歲的辜泳諺今天在分組預賽繳出生涯最高83.73分，以總排第2名挺進決賽，他賽後表示很開心突破自己。

身為本屆亞運台灣代表團年紀最小的國手，辜泳諺展現「初生之犢不畏虎」精神，今天在男子公園式預賽前兩趟63.97分，沒想到第3趟直接上演「爆炸性」表現，頻頻展現高難度動作，讓分數一口氣衝到83.73分，最後以總排第2名晉級決賽，僅次於日本選手志治群青。

辜泳諺賽後接受媒體聯訪時才得知締造個人生涯最佳成績，他感動表示很高興突破自己，並對這個分數有點驚訝，畢竟征戰亞運舞台有點緊張，所以只專注在把路線都跑完，然後盡量增添招式難度。

辜泳諺分享，第1趟因為過於緊張，結果太早做招有點卡住了，第2趟則發生失誤導致分數偏低，接著爸爸鼓勵他不要緊張，有順利完賽就好，但辜泳諺仍抱著想要積極表現心態，經過深呼吸冷靜後，最後如願達成目標，讓他對成績相當滿意，「希望明天決賽穩定達到80分，再來挑戰頒獎台。」

台灣滑板選手辜泳諺24日在名古屋亞運男子公園式預賽，騰空伸手抓住滑板，拿下83.73分。中央社 中央通訊社