快訊

疑口角衝突！新北16歲高中生頸部遭利刃刺傷 命危送醫與死神拔河

川習會施壓軍售？ 陸國防部：美應恪守「八一七公報」停止對台售武

台壽爆5年內控黑洞…員工挪用1600萬元 金管會重罰960萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運籃球／蕭豫玟14分、17籃板主宰禁區 中華女籃退菲律賓晉級4強

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
蕭豫玟拿下14分、17籃板。圖／中華奧會提供
蕭豫玟拿下14分、17籃板。圖／中華奧會提供

名古屋亞運女籃賽事在今天展開8強賽，中華女籃在與菲律賓之戰，儘管菲律賓在本場比賽展現十足韌性，但中華隊靠著4人得分上雙，其中包括蕭豫玟拿下14分、17籃板的精彩表現，以83：71擊敗菲律賓晉級4強。

中華女籃今年亞運分組賽拿下2勝1敗，以分組第二名晉級到8強賽，並在今天遭遇菲律賓力拚4強門票，在首節賽事中華女籃就在防守端成功限制對手，僅讓菲律賓單節拿下9分。

第二節兩隊則是展開激烈的飆分大戰，儘管菲律賓開節一度追到僅剩4分差距，但中華隊隨即回敬一波8：0攻勢，並在第二節單節灌進27分，並在上半場打完以42：34領先。

易籃後，中華女籃持續在進攻端帶給菲律賓壓力，一度將領先優勢擴大到16分，不過菲律賓隨後靠著兩記三分球與一記「三分打」回敬9：0攻勢，甚至在該節倒數30秒追到5分差距，而中華隊則是靠著彭曉彤兩罰俱中後又完成快攻壓哨上籃，幫助中華隊在三節打完維持9分領先。第四節中華女籃也逐漸將比分差距擴大，最終以12分差距取勝，晉級4強。

至於今天率先登場的兩場8強賽，南韓與中國大陸也分別擊敗印尼與蒙古，並將在4強交手，而中華女籃4強對手則將是泰國與地主日本之戰的勝方。

2026名古屋亞運 籃球 蕭豫玟

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運女籃／下半場鎖死蒙古逆轉 中華女籃有驚無險奪分組賽首勝

亞運男籃／陳盈駿燃燒不夠 中華隊7分不敵日本無緣4強

亞運3X3籃球／中華男、女籃通過附加賽考驗 雙雙挺進8強

亞運女籃／39分大勝馬來西亞 中華隊連勝到手提前晉8強

相關新聞

亞運籃球／蕭豫玟14分、17籃板主宰禁區 中華女籃退菲律賓晉級4強

名古屋亞運女籃賽事在今天展開8強賽，中華女籃在與菲律賓之戰，儘管菲律賓在本場比賽展現十足韌性，但中華隊靠著4人得分上雙，其中包括蕭豫玟拿下14分、17籃板的精彩表現，以83：71擊敗菲律賓晉級4強。

亞運電競／《永劫無間》奪銅電競隊首牌 顏慨恩：成績上最好安排

名古屋亞運我國電競代表隊今天傳來奪牌捷報，在《永劫無間》項目以分組第二名晉級4強賽後，今天雖然不敵強敵中國大陸，但仍是拿下一面銅牌，也是電競代表隊本屆賽事的首面獎牌，讓教練莊柏宏直言「還好沒有漏氣。」

亞運卡巴迪／中華男、女隊晉級四強保銅 明都對決伊朗爭取金牌戰

中華卡巴迪隊今天在名古屋亞運傳出捷報，男子組雖在分組賽最後一戰以21：37不敵印度，但比較同組球隊相關數據後，確定以A組排名第2晉級四強，女子組更以43：31擊敗泰國，分組賽3連勝奪下B組龍頭，兩支代表隊都挺進四強，確定連續兩屆亞運奪牌，至少已經進帳銅牌。

亞運滑板／台灣12歲辜泳諺破生涯最佳 闖男子公園式決賽

名古屋亞運男子滑板公園式，台灣代表團年紀最小、僅12歲的辜泳諺今天在分組預賽繳出生涯最高83.73分，以總排第2名挺進決...

亞運3X3籃球／男籃換血拚衛冕先闖8強 葉惟捷：合作很熱血像回到HBL

名古屋亞運3X3籃球，我國3X3男籃今天順利挺過8強附加賽，拿下8強門票，朝衛冕之路又近了一步。張俊生、葉惟捷、徐堂琪、鄒子羲 4名年紀相仿的隊友互相磨合出好的化學效應，葉惟捷說：「合作起來很熱血，感覺又回到HBL的感覺。」

亞運電競／日本11歲「電競神童」栗原悠輝初登場 分組全勝晉級

日本11歲「電競神童」栗原悠輝（Yuki Kurihara）今天在名古屋亞運初試啼聲便展現強大實力，接連擊敗年齡幾乎是他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。