亞運籃球／蕭豫玟14分、17籃板主宰禁區 中華女籃退菲律賓晉級4強

名古屋亞運女籃賽事在今天展開8強賽，中華女籃在與菲律賓之戰，儘管菲律賓在本場比賽展現十足韌性，但中華隊靠著4人得分上雙，其中包括蕭豫玟拿下14分、17籃板的精彩表現，以83：71擊敗菲律賓晉級4強。

中華女籃今年亞運分組賽拿下2勝1敗，以分組第二名晉級到8強賽，並在今天遭遇菲律賓力拚4強門票，在首節賽事中華女籃就在防守端成功限制對手，僅讓菲律賓單節拿下9分。

第二節兩隊則是展開激烈的飆分大戰，儘管菲律賓開節一度追到僅剩4分差距，但中華隊隨即回敬一波8：0攻勢，並在第二節單節灌進27分，並在上半場打完以42：34領先。

易籃後，中華女籃持續在進攻端帶給菲律賓壓力，一度將領先優勢擴大到16分，不過菲律賓隨後靠著兩記三分球與一記「三分打」回敬9：0攻勢，甚至在該節倒數30秒追到5分差距，而中華隊則是靠著彭曉彤兩罰俱中後又完成快攻壓哨上籃，幫助中華隊在三節打完維持9分領先。第四節中華女籃也逐漸將比分差距擴大，最終以12分差距取勝，晉級4強。

至於今天率先登場的兩場8強賽，南韓與中國大陸也分別擊敗印尼與蒙古，並將在4強交手，而中華女籃4強對手則將是泰國與地主日本之戰的勝方。