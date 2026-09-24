亞運卡巴迪／中華男、女隊晉級四強保銅 明都對決伊朗爭取金牌戰

中華卡巴迪隊今天在名古屋亞運傳出捷報，男子組雖在分組賽最後一戰以21：37不敵印度，但比較同組球隊相關數據後，確定以A組排名第2晉級四強，女子組更以43：31擊敗泰國，分組賽3連勝奪下B組龍頭，兩支代表隊都挺進四強，確定連續兩屆亞運奪牌，至少已經進帳銅牌。

中華女子隊在上屆杭州亞運獲得銀牌，今年目標當然是更上一層樓搶到金牌，分組賽連續擊敗斯里蘭卡、尼泊爾、 泰國，確保分組第1晉級，明天將在四強賽和伊朗交手，爭取後天挺進金牌戰的機會。

男子組賽事部分，印度在A組4戰全勝排名第1，中華隊、日本、孟加拉都是2勝2敗，南韓4戰全敗；3支戰績相同的球隊因為對戰互咬，比得失分，扣掉對分組墊底的南韓比賽，以分組賽另三場計算（包括對印度），中華隊-13、孟加拉-25、日本-26，因此中華隊確定晉級。

中華男子隊在杭州亞運獲得銅牌，本屆至少已經追平名次，全隊當然不會滿足，明天四強賽的對手也是伊朗，只要獲勝就能拚進後天金牌戰。