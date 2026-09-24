亞運電競／日本11歲「電競神童」栗原悠輝初登場 分組全勝晉級

日本11歲「電競神童」栗原悠輝（Yuki Kurihara）今天在名古屋亞運初試啼聲便展現強大實力，接連擊敗年齡幾乎是他3倍的對手，他也是亞運史上代表日本參賽最年輕的選手。

法新社報導，這名戴著眼鏡的小學生透露，自己比賽前會吃鰻魚備戰。他參加的項目是益智遊戲「魔法氣泡」（Puyo Puyo Champions），玩家必須將相同顏色的泡泡連成一組並消除，藉此清空自己的遊戲畫面。

栗原悠輝今天在A組賽事中接連擊敗4名對手，拿下分組第1。他最後一場以3比0擊敗28歲香港選手余穎廉（Yu Wing Lim），為上午場賽事畫下句點。

栗原悠輝的精彩表現引起日本網友的熱烈討論，還有不少人透過社群媒體追蹤他的比賽進程。

他預計將於26日爭奪金牌，力拚再創歷史。