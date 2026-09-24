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亞運擊劍／關鍵一分遭翻盤 台法混血劍手葛屹盧坦言「做了很破選擇」

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
我國台法混血擊劍好手葛屹盧。特派記者陳正興／攝影
我國台法混血擊劍好手葛屹盧。特派記者陳正興／攝影

我國台法混血擊劍好手葛屹盧，今天在名古屋亞運男子銳劍16強賽陷入苦戰，面對哈薩克世錦賽男團金牌強敵波荷多夫（Kirill Prokhodov），一路纏鬥至14：14平手，但關鍵最後一劍，葛屹盧因猶豫變招遭到對手刺中得分，無緣晉級8強，賽後談到關鍵失分，他懊悔表示，「我真的做了很破的選擇，最後那一劍打得太卡了。」

27歲的葛屹盧今年首次代表台灣登上亞運舞台，對於在16強面對世界級的強敵他展現極佳對抗性，甚至一度在場上掌控比賽節奏，「我明明感覺一直在帶他的節奏，但14：14時，我以為他會換招，結果他沒換，反而我自己腦袋當機換了動作。」葛屹盧苦笑說，被得分當下跪在地上，腦中只有一個念頭：「我好笨！為什麼這個時候要換？真的太嘔了。」

對於首次參賽的體驗，葛屹盧直言目標就是站上頒獎台，「我不是抱著『有參加就好』的心態來的，我是為了拿牌而拚。」他透露隨著年紀增長，雖然仍有奧運夢，但對於能否再等到下屆亞運仍是未知數，因此求勝心切反而成為負擔，「想著要拿牌、要贏，結果太猶豫。在這個運動裡，猶豫太多就一定會輸。」

雖然個人賽止步16強、帶來極大失望，但葛屹盧認為「輸得越痛苦，進步得越多」。面對接下來的男子團體賽，他迅速收拾心情，對團隊信心滿滿：「我們四個隊友感情非常好，今年表現也很好，團體賽非常有機會拿牌！」

亞運 名古屋 2026名古屋亞運 擊劍

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