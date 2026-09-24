亞運3X3籃球／男籃換血拚衛冕先闖8強 葉惟捷：合作很熱血像回到HBL

名古屋亞運3X3籃球，我國3X3男籃今天順利挺過8強附加賽，拿下8強門票，朝衛冕之路又近了一步。張俊生、葉惟捷、徐堂琪、鄒子羲 4名年紀相仿的隊友互相磨合出好的化學效應，葉惟捷說：「合作起來很熱血，感覺又回到HBL的感覺。」

亞運3X3男籃在上屆杭州亞運奪下史上首金，今年陣容換血再戰，繼續鎖定衛冕目標，4名選手異口同聲地說，沒有因為上屆的成績而有壓力，「那是他們，不是我們，我們就是享受比賽。」張俊生也說：「我們也想要拿到金牌，因為那是一個巨大的榮耀。」

今天在8強附加賽對上馬來西亞，葉惟捷、張俊生的關鍵外線將差距拉大，最後在比賽第52秒靠著張俊生的2罰俱中，以21：14拿下勝利。台灣時間今天下午5點30分將在8強戰對上菲律賓，張俊生指出，雙方先前有過交手機會，可以說是「五五波」。

張俊生坦言，今天的天氣狀況和前幾天有所不同，「前幾天風比較大，今天因為出太陽比較熱，所以也打得比較悶，是比較不一樣的體驗，但是一開始我們都把教練交待的事情做好，所以這場順利地拿下。 」

亞運3X3中華男籃張俊生。特派記者葉姵妤／攝影

張俊生指出，自己今年歷經許多賽事的歷練，「從亞洲盃、亞沙運到亞運都有參與到，還有U23的比賽，一開始其實人員都不同，也不是現在這4個，所以一路走來其實也滿不容易，也很開心後來我們經過磨合期，大家有很努力去訓練、很努力把默契沒養起來，也很榮幸跟他們一起打比賽。」

至於4人合作的默契和特色？葉惟捷形容，就像是回到打HBL時的熱血，「因為我們基本上是同屆，以前都是對手，現在能聚在一起，跟別的國家一起抗衡，其實感覺滿不一樣的，畢竟我也是小巨蛋輸過光復。」

只是一旁的徐堂琪默默丟出一句，「我又沒有打過HBL⋯⋯。」張俊生接著補充說：「他沒輸過我們，因為他沒有跟我們打。」彼此的吐槽和互動，也展現好感情。

葉惟捷透露，4個人彼此私底下「屁話」很多，在場上氣氛也很好，因此在遇到壓力時就比較能放得開，「3X3比賽的節奏很快，可以展現出我們這個年紀該有的拚勁。」

從分組賽一路挺進8強，葉惟捷還透露的小迷信舉動，希望留住好運氣，「我們到現在都滿順利的，所以我襪子一場都沒有換過，洗完又繼續穿，從第一天打到最後一天都穿同一雙。 」

亞運3X3中華男籃張俊生。特派記者葉姵妤／攝影