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亞運擊劍／開賽優勢遭東奧金牌翻盤 李讓遭逆轉無緣8強續拚團體獎牌

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
中華隊擊劍好手李讓（左）止步於16強。特派記者陳正興／攝影
中華隊擊劍好手李讓（左）止步於16強。特派記者陳正興／攝影

相隔36年重返亞運舞台的我國男子銳劍代表隊，今年帶著衝擊擊劍隊首面獎牌的決心來到名古屋，其中19歲的李讓與台法混血好手葛屹盧在今天雙雙挺進16強賽後，最終都遭到世界級名將擋道無緣爭牌，其中李讓更是在對戰日本奧運金牌名將山田優的賽事中一度領先，但最終仍是以12：15敗下陣來，止步於8強。  

今天登場的男子銳劍賽事，李讓與葛屹盧從分組賽一路過關斬將挺進到16強，不過李讓也碰上今年亞錦賽金牌戰擊敗他的地主好手山田優，在首節賽事中李讓甚至取得5：1領先，不過第二節戰術未能及時因應對手變化，最終以12：15遭到逆轉，無緣晉級8強。

賽後談到遭到逆轉，李讓坦言心情難免不甘，「畢竟這是一場很有機會拿牌的比賽，真的很希望幫中華隊擊劍拿下第一面獎牌。」他分析指出，首節取得優勢後，未能即時察覺並調整第二節的應對戰術，「對方很有經驗，知道什麼時候該更改戰術。第二節開始失分時，我應該要更積極進攻，不能因為領先就保守。」

中華隊擊劍好手李讓（左）止步於16強。特派記者陳正興／攝影
中華隊擊劍好手李讓（左）止步於16強。特派記者陳正興／攝影

對於頂尖競技賽場的殘酷，李讓展現成熟心態，「輸兩分、三分就是輸了，競技運動就是這麼殘酷。」從亞錦賽一路拚戰至亞運資格，李讓直言這一路走來極為艱辛，「我們從去年拚到現在，原本以為沒機會時又從逆境爬回來。勝敗乃家常便飯，明天還是得繼續，接下來團體賽繼續努力。」

中華隊教練賴明助指出，選手今天整體發揮具有相當水準，李讓在16強賽完全放開來打，初期呈現極佳競技狀態，「領先時正常會打防守，但山田優的刺手準度非常高，連續搶分後我們改變戰術轉為主動攻擊，分數也確實緊咬。」賴明助坦言，在領先與平手之際的關鍵分沒能咬住確實可惜，但兩位選手都已發揮應有水準，接下來將收拾心情，全力備戰後續的團體賽事。

2026名古屋亞運 擊劍

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