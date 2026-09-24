亞運卡巴迪／女子隊3連勝晉4強 確保連2屆摘牌

中華女子卡巴迪代表隊今天再以43比31擊敗強敵泰國，小組預賽以3連勝登上龍頭寶座，不僅順利挺進名古屋亞運4強，也確保有連2屆亞運獎牌入帳。

中華女子卡巴迪代表隊上屆杭州亞運摘下隊史最佳的銀牌，今年則瞄準金牌捲土重來，小組預賽接連擊敗斯里蘭卡、尼泊爾，今天再勝泰國不僅保住不敗金身，也確保以分組第1晉級。

泰國隊實力不俗，亞運隊史共拿下1銀、2銅，今天與中華隊交手，上半場雙方陷入激戰，半場結束台灣女將們僅以23比19取得微幅領先。

下半場戰況丕變，開賽後中華隊先逼得泰國「團滅」（場上僅剩1名防守選手），加上連續成功防守壓制對手進攻氣焰，靠著一波11比3攻勢瞬間拉開差距，也取得雙位數領先。

泰國歷經下半場開局一陣兵荒馬亂，回穩後也開始急起直追，一度將差距縮小至8分，所幸決勝關頭台灣女將沒有自亂陣腳，靠著紮實的攻防穩定搶分，再次將領先差距擴大至雙位數的安全門檻，最終以12分之差收下勝利。