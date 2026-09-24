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亞運桌球／林昀儒讓世界球王壓力大 王楚欽：我們水準差不多

聯合新聞網／ 綜合報導
王楚欽。 新華社
王楚欽。 新華社

名古屋亞運中華桌球男團昨天對上大魔王中國大陸隊，我國一哥林昀儒惜敗「世界球王」王楚欽，之後登場的馮翊新、郭冠宏也沒能拿下勝利，最終銅牌收場。賽後王楚欽直言自己與林昀儒實力相當。

林昀儒以8：11、9：11、11：9、11：8、13：15輸給王楚欽，差點被逆轉的王楚欽賽後直呼，「很驚險很刺激。其實跟小林水準差不多，而且我自己在團體賽中輸過他，我覺得我們互有輸贏，他今天這種反撲能力也特別強。」

王楚欽坦言林昀儒讓他壓力很大，「如果這分輸了，對團隊來說，整個士氣會受到很大的打擊。第4局的時候，還是會感到有些恍惚，這也是比賽的一部分，這其實都是很正常的，不可能一直都是精神飽滿的狀態。這樣的球贏下來，對自己來說才有價值。」

林昀儒則表示，對於這樣的結果，還是覺得有點可惜，「但是在落後時，自己也沒有放棄，也是一分一分在找出方法，感覺做得不錯。」在最後的關鍵局面，他自認戰術做得不錯，「但可能在一些沒有想要的失誤發生時，自己心裡稍微沒有那麼果斷。」

2026名古屋亞運 桌球 林昀儒 王楚欽

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