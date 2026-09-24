亞運3X3籃球／女籃闖8強出場手勢場場換 蔡佑蓮：到金牌戰都準備好了

名古屋亞運3X3籃球今天進行8強附加賽，中華女籃在游沁樺6分5籃板的帶頭之下，以12：7擊敗蒙古，朝8強挺進，全隊場場準備不同日本動漫主題的進場手勢，每場換一個，蔡佑蓮說：「到金牌戰都準備好了！」

中華3X3女籃昨天不敵伊朗後，在分組賽2勝1敗取得分組第二，必須透過附加賽爭取8強門票，相較於昨天名古屋當地下雨的天氣，今天這場正中午進行的賽事，在烈日中進行，選手們直呼「今天特別熱，也很悶，出場前抓了好幾包冰塊，體力消耗特別大。」

僅管開始面臨輸不得的壓力，4人都帶著平常心上陣，蔡佑蓮說：「我自己有時候就是太緊張，想太多的時候反而會憋手憋腳，所以平常心，因為我們做的訓練就是為了這場比賽。」張聿敏則說：「昨天比較緊張，今天如果再緊張可能就要回家了，大家都是放開來打。」

挺進8強後將在下午迎接「台韓大戰」，蔡佑蓮透露，與南韓完全沒對過，「就是一個新的對手，她們也沒對過我們，可以期待一下。」

來到日本參與亞運，蔡佑蓮和隊上的防護員都是動漫迷，因此彼此聊著聊著，決定每場比賽出場時，全隊比出不同動漫的手勢，今天這場是「咒術迴戰」，她笑說：「本來這場想要比一個經典的，但我們想說不行，氣勢要留到下午，所以可以期待一下。」且每場不同的手勢，到金牌戰都已經準備好了。